المتابعة:, تأجيل, مهرجان, التضامن, الى, 9, شباط,

قررت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، تأجيل مهرجان احياء اليوم العالمي لدعم فلسطينيي الداخل، إلى التاسع من شهر شباط المقبل. وذلك بسبب انشغال أطر سياسية في أمور تنظيمية تخصها.وكان من المفترض أن ينعقد المهرجان يوم غد الأربعاء في قرية عرعرة، إلا أن اجتماع سكرتيري مركبات لجنة المتابعة، عقد هذا الاسبوع للتداول في المهرجان الشعبي، قرر تأجيل انعقاد هذا المهرجان الى يوم السبت 9 شباط المقبل، في الساعة السادسة مساء، في قرية عرعرة في قاعة ميس الريم، وذلك بعد ان ينهي عدد من الأحزاب نشاطات تنظيمية تخصها.وتعكف المتابعة في هذه الأيام من خلال المنتدى الحقوقي وبتنظيم مركز مساواة على عقد اجتماع مع جميع السفراء الأجانب المعتمدين في إسرائيل لطرح موقفنا المتعلق برفض قانون القومية وبالتصعيد العنصري ضد جماهير شعبنا.كما سيتم تعميم ورقة موقف التي أصدرتها المتابعة بعد سن قانون القومية الاقتلاعي العنصري، على السلك الدبلوماسي، وعلى هيئات دولية، ومنظمات شعبية في العالم.