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اختيار الشابة لوسي ايوب من حيفا لتقديم الاوريفزيون



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تم اختيار الشابة لوسي ايوب لتقديم الاوريفزيون الذي سيعقد في البلاد مع ثلاثة من زملائها.،



يشار الى ان الشابة لوسي مقدمة برامج في قناة "مكان" وناظمة شعر بالعبرية , تسكن في حيفا وذات جذور جشاوية وخريجة مدرسة الكرمليت الاهلية.



وستقدم لوسي الاوريفزيون الى جانب كل من بار رافائيلي , ايريز طال , واسي ازار .





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