اختيار, الشابة, لوسي, ايوب, من, حيفا, لتقديم, الاوريفزيون,

تم اختيار الشابة لوسي ايوب لتقديم الاوريفزيون الذي سيعقد في البلاد مع ثلاثة من زملائها.،

يشار الى ان الشابة لوسي مقدمة برامج في قناة "مكان" وناظمة شعر بالعبرية , تسكن في حيفا وذات جذور جشاوية وخريجة مدرسة الكرمليت الاهلية.وستقدم لوسي الاوريفزيون الى جانب كل من بار رافائيلي , ايريز طال , واسي ازار .