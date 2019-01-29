مكسيم, خليل, مع, ابنه, الأكبر, في, صورة, من, 20, عاماً,

فاجأ الفنان السوري مكسيم خليل محبيه، وشاركهم بصورة خاصة جداً من 20 عاماً، تجمعه بابنه الأكبر «هاني».

مكسيم كان في الـ20 من عمره في اللقطة التي بدا فيها ابنه طفلاً رضيعاً لم يتجاوز عامه الأول بعد، وقد ارفق الفنان السوري، هذه الصورة المميزة بتعليق مؤثر شدد فيه على مسئوليته عن سعادة وراحة ابنه، حيث كتب: «انا وهاني .. بصورة كأنها مبارح ..هاد الصغير صار عمره ٢٠ ..عميشق طريقه بحياة هو رح يختار مسارها.. يمكن منحس السنين بهمومها وبمشاكلها طويلة وتقيلة ونحنا جواتا.. بس لما تصير ورانا وتطلع عليها ..بتحسها نسمة باردة على خدك المشوّب.. هي النسمة هي لما تشوف ولادك كبرو مبسوطين ومختارين نجاحهم ..يلي هو سعادتهم بالشي يلي عميعملو .. مو بنظرة المجتمع لألهم».وأضاف: «بالنسبة الي ابني انا سنده وهاد واجبي ومافيه منية و لافضل ..بس العكس ابداً مو صحيح .. لانه هي مو دينة بين تنين ولازم تترجع ..ابني مو مطلوب منه شي غير انه يكون مرتاح و مبسوط.. لهيك ...روح يامستقبل شايفلك».وفي الوقت الذي غازل فيه فانز مكسيم، الفنان السوري، مؤكدين على وسامة ملامحه منذ صغره، لفت أغلبهم إلى قوة الشبه بينه وبين ابنه، متوقيعن أن يصبح ابنه نسخة عنه كلما تقدم عمره.يُذكر أن مكسيم خليل رُزق بـ«هاني» من زوجته الأولى، الفنانة يارا خليل، في الوقت الذي انجب فيه وليدن آخرين هما «جاد ولوكاس» من زوجته الحالية سوسن أرشيد.