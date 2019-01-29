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دب "شرس" ينقذ طفلا في الثالثة من عمره!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عثر في مقاطعة كرافن، بولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية، على طفل صغير فقد في الغابة لمدة 3 أيام.



وذكرت صحيفة غارديان، أن الطفل كيسي هاثاوي، البالغ من العمر ثلاث سنوات فقط، كان يلعب في الفناء الخلفي لدار جدته مع طفلين آخرين، يوم الثلاثاء 22 يناير الجاري، حيث اختفى ولم يعد إلى المنزل.


وكانت درجة الحرارة قد انخفضت في ذلك المساء إلى 6 درجات مئوية، ولم يكن الطفل يرتدي ملابس مناسبة تدفئه في هذا الطقس البارد.


وأطلقت عملية بحث عن الطفل بمساعدة مروحيات ودرونات ومتعقبي أثر وغواصين. كما مشطت الغابة مجموعة من المتطوعين بحثا عن الطفل المفقود، والذين لم يتوقفوا عن البحث إلا بعد أن طلب منهم ذلك بسبب الرياح الباردة والمطر الغزير.


وسمع عناصر الشرطة طفلا يبكي في الغابة، يوم الخميس 24 يناير. وعثر على الطفل الذي تبللت ثيابه وأصابه البرد، على جزيرة في أيكة شجرية شائكة، لكنه كان سليما ولم يصب إلا بخدوش بسيطة.


وأوضح كيسي للشرطة أنه يمتلك "صديقا في الغابة، كان يهتم به طوال الوقت، وهو دب أسود".


ولم يطلب الطفل من الشرطة إلا بعض الماء لأنه يشعر بالعطش وأراد العودة إلى والدته.


وقالت عمة الطفل الذي سرد لها ما حصل معه في الغابة: "لقد أرسل له الرب صديقا ليعتني به، المعجزات تحدث".




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