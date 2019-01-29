العليا, تمهل, الكنيست, موعدا, أقصاه, 5.2, للرد, على, التماس, النائب, عيساوي, فريج‎,

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قررت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، تأجيل مهرجان احياء اليوم العالمي...
تم اختيار الشابة لوسي ايوب لتقديم الاوريفزيون الذي سيعقد في البلاد مع ثلاثة من...
منذ بداية عام 2019 قتل 22 شخصا على الطرق, نصف القتلى, 11 منهم من المجتمع العربي, اثنان...
لم يمض اسبوعان على قيام جرافات الداخلية بهدم منزل تابع لعائلة يوسف ابو صعلوك في...
صادقت الحكومة على مخطط استيطاني لبناء قطار هوائي "تلفريك" بطول 1.4 كم، في البلدة...
فرضت المحكمة المركزية في الناصرة، صباح اليوم الثلاثاء، عقوبة السجن الفعلي على...
انضم اللاعب النجم ضياء سبع ابن قرية مجد الكروم ولاعب فريق هبوعيل بئر السبع اليوم...
اعتقلت الشرطة فجر اليوم الثلاثاء خلال حملة في بلدة كفرمندا على خلفية الشجار الذي...
لقي الشاب صقر ابو سبيت 22 عاما من رهط مصرعه بعد منتصف الليلة اثر تعرضه لحادث طرق...
الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح...