مصرع, 11, عربيا, بحوادث, الطرق, منذ, بداية, العام, 2019,

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قررت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، تأجيل مهرجان احياء اليوم العالمي...
تم اختيار الشابة لوسي ايوب لتقديم الاوريفزيون الذي سيعقد في البلاد مع ثلاثة من...
أمهلت قاضية المحكمة العليا دافنا براك ايرز كلا من رئيس الكنيست يولي ادلشتاين...
لم يمض اسبوعان على قيام جرافات الداخلية بهدم منزل تابع لعائلة يوسف ابو صعلوك في...
صادقت الحكومة على مخطط استيطاني لبناء قطار هوائي "تلفريك" بطول 1.4 كم، في البلدة...
فرضت المحكمة المركزية في الناصرة، صباح اليوم الثلاثاء، عقوبة السجن الفعلي على...
انضم اللاعب النجم ضياء سبع ابن قرية مجد الكروم ولاعب فريق هبوعيل بئر السبع اليوم...
اعتقلت الشرطة فجر اليوم الثلاثاء خلال حملة في بلدة كفرمندا على خلفية الشجار الذي...
لقي الشاب صقر ابو سبيت 22 عاما من رهط مصرعه بعد منتصف الليلة اثر تعرضه لحادث طرق...
الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح...