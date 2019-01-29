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طهران تؤكد وصول سلاح جديد إلى لبنان وغزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن الأنفاق، هو دعاية إعلامية لصرف الأنظار عن الفساد الاقتصادي والأخلاقي في حكومته.



وأوضح شمخاني أن "اكتشاف مئات الكيلومترات من الأنفاق تحت أقدام الصهاينة فضيحة كبرى للمؤسسة الأمنية الصهيونية".


وكشف أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن "الصواريخ عالية الدقة باتت في أيدي المقاومة في لبنان وغزة للرد على أية حماقة ترتكبها إسرائيل".


واتهم المسؤول الإيراني وسائل إعلام غربية وإسرائيلية بافتعال أجواء لربط البرنامج الفضائي الإيراني بتعزيز القدرات الصاروخية، معتبرا ذلك إعطاء عناوين خاطئة لصرف أنظار الرأي العام العالمي.




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