اعتقال, آسيوية, تبيع, لحظاتها, الحميمة, مع, زوجها, الكويتي, لمواقع, إباحية,

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في سابقة هي الأولى من نوعها، أصدرت محكمة تونسية حكما ضد الرئيس التونسي الباجي...
قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي...
طلبت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس...
هدد العميد حسين سلامي نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، بإزالة إسرائيل عن...
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بلاده توشك خلال أشهر على...
بدأ فريق التحقيق الدولي في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي زيارة إلى تركيا،...
كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن اللقاء المقبل حول سوريا في أستانا...
سجلت مديرة وحدة جودة خدمة العميل في مركز السعادة التابع لأمانة حائل، الهنوف...
أعلنت صحفة “رئاسة الجمهورية العربية السورية” على موقع فيسبوك أنّ أسماء الأسد...
ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار سدّ في منطقة برومادينيو في جنوب شرق البرازيل إلى 58...