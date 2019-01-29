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اعتقال آسيوية تبيع لحظاتها الحميمة مع زوجها الكويتي لمواقع إباحية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ألقت الشرطة الكويتية القبض على امرأة اتهمها زوجها بنشر خصوصياتهما على مواقع مشبوهة.



وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الثلاثاء، قدم الزوج كويتي الجنسية بلاغا بزوجته الآسيوية، مرفقا بالأدلة والبراهين، على قيامها بنشر خصوصياتهما على مواقع الإنترنت، وتزويد مواقع إباحية بمقاطع فيديو لهما مقابل مبالغ مالية.


وقال الزوج إنه بعد مواجهته لزوجته بالأمر أنكرت وافتعلت مشاجرة وهربت إلى سفارة بلادها وادعت أنه ضربها.


وأحيلت القضية إلى الجهات المختصة، حتى تمكن رجال الأمن من رصد المتهمة برفقة آسيوي، وادعت أنها في سفارة بلادها لتتخلص من ملاحقة زوجها بعدما اكتشف حقيقتها، وفقا للصحيفة.


وألقي القبض عليها ومرافقها، واقتيدا إلى التحقيق للوقوف على ملابسات نشر خصوصيات تتعلق بها وبزوجها على مواقع الإنترنت، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص القضية.




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