تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-29 13:04:26 المتابعة: تأجيل مهرجان التضامن الى 9 شباط |  2019-01-29 13:00:18 اختيار الشابة لوسي ايوب من حيفا لتقديم الاوريفزيون |  2019-01-29 12:21:59 العليا تمهل الكنيست موعدا أقصاه 5.2 للرد على التماس النائب عيساوي فريج‎ |  2019-01-29 11:46:05 في سابقة قضائية...الرئيس التونسي السبسي يخسر قضية رفعها ضد مواطن |  2019-01-29 11:36:25 مصرع 11 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 |  2019-01-29 11:33:50 طهران تؤكد وصول سلاح جديد إلى لبنان وغزة |  2019-01-29 11:32:44 فريق التحقيق الدولي بمقتل خاشقجي يطلب من السعودية دخول قنصليتها باسطنبول |  2019-01-29 11:32:03 اعتقال آسيوية تبيع لحظاتها الحميمة مع زوجها الكويتي لمواقع إباحية |  2019-01-29 11:15:17 مأساة خادمة ملياردير أميركي علقت في المصعد 3 أيام |  2019-01-29 10:59:02 للمرة الثانية - هدم بيت في اللد بعد ترميمه |  2019-01-29 10:34:45 مخطط لبناء "تلفريك" في البلدة القديمة بالقدس |  2019-01-29 10:21:40 السجن 5 أعوام لجورج غريب من الناصرة بعد ادانته بالتسبب بوفاة شرطي بعد دهسه وتركه مصابا بمنطقة الكراجات |  2019-01-29 10:15:51 الحاجة خضرة زعبي (ان حاتم) من الطيبة الزعبية في ذمة الله‎ |  2019-01-29 09:33:15 ضياء سبع يوقع في غوانغجو الصيني مقابل 5 مليون يورو |  2019-01-29 09:15:20 عطست فأخرجت خاتما فقدته قبل 12 عاما |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

هل أعلنت ميريام كلينك افلاسها !



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فاجأت عارضة الأزياء ​ميريام كلينك​ كل متابعيها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حينما أعلنت إفلاسها حيت كتبت التالي:


“ما معيش فلوس اعمل ايه يا عالم يا هو افلست”.


وانهالت التعليقات من قبل متابعي كلينك على ما كتبت، في وقت لم توضح كلينك تفاصيل أكثر.


يذكر ان كلينك كانت قد وجّهت مؤخراً رسالة واضحة الى اللواتي يقلدن “لوكها” عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي معتبرة أنها كانت السباقة في ارتداء الملابس المكشوفة والتي تظهر جسدها بالكامل ومن بعدها بدأن بإرتداء الملابس الفاضحة لجذب الإنتباه لهنّ.




كلمات متعلقة

هل, أعلنت, ميريام, كلينك, افلاسها, !,

تابعونــا

مكسيم خليل مع ابنه الأكبر في صورة من 20 عاماً مكسيم خليل مع ابنه الأكبر في صورة من 20 عاماً 2019-01-29 | 13:00:37

فاجأ الفنان السوري مكسيم خليل محبيه، وشاركهم بصورة خاصة جداً من 20 عاماً، تجمعه...

صور نادرة للنجمة الهندية ايشواريا راي في بدايتها الفنية صور نادرة للنجمة الهندية ايشواريا راي في بدايتها الفنية 2019-01-29 | 09:16:14

بات في حكم اليقين حرص قطاع واسع من نجمات السينما على إجراء عمليات تجميل تختلف...

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها خالد وتنشر صور قديمة من طفولته ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها خالد وتنشر صور قديمة من طفولته 2019-01-28 | 21:53:39

احتفلت الفنانة المصرية ليلى علوي، بعيد ميلاد ابنها خالد، ونشرت صور قديمة من...

حسن الشافعي يحصد التعليقات بصورة جديدة مع ابنته حسن الشافعي يحصد التعليقات بصورة جديدة مع ابنته 2019-01-28 | 13:00:13

شارك موزع الموسيقى المصري حسن الشافعي جمهوره في صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي...

هيفاء وهبي على العشاء مع السفير الروسي في باريس هيفاء وهبي على العشاء مع السفير الروسي في باريس 2019-01-28 | 10:50:12

لبت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي دعوة دار أزياء «Yanina Couture» لحضور حفل عشاء على شرف...

حاتم العراقي مقدم برنامج "سهراية" على mbc العراق حاتم العراقي مقدم برنامج "سهراية" على mbc العراق 2019-01-28 | 09:53:56

تجربة إعلامية ولأول مرة، يخوضها "عندليب الأغنية العراقية" حاتم العراقي من خلال...

كاظم الساهر يتحدث عن موعد زفافه.. كاظم الساهر يتحدث عن موعد زفافه.. 2019-01-28 | 09:12:43

فاجأ الفنان العراقي كاظم الساهر جمهوره في شهر مارس الماضي، بإعلان خطوبته بشكل...

حسين الجسمي و”احلى طلعة توك توك” حسين الجسمي و”احلى طلعة توك توك” 2019-01-27 | 15:00:13

شارك الفنان الاماراتي حسين الجسمي متابعيه عبر حسابه على انستغرام، مقطع فيديو ظهر...

رقص وأحضان دينا الشربيني مع عمرو دياب تشعل المواقع رقص وأحضان دينا الشربيني مع عمرو دياب تشعل المواقع 2019-01-27 | 14:01:21

نشرت صفحة محبو عمرو دياب الداعمة للهضبة مقطع فيديو من مناسبة خاصة بالاحتفال بعيد...

أحمد السقا يحرج أمير كرارة على الهواء أحمد السقا يحرج أمير كرارة على الهواء 2019-01-27 | 10:31:19

كشف الفنان المصري أحمد السقا، تفاصيل موقف محرج جمعه بالفنان أمير كرارة، للمرة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عابد يونس عرابة تفتيش بيته الشرطة بحثا عن سلاح مسجاف مدينة شكوى فائد قبلان بيت جن استقبال خاص للثلوج عزف ارغول يرغول قرية الصنارة تلتقي سعد المجرد المغرب موازين مهرجان يارا مشعور ليلك بث مباشر اشبيلية برشلونة نهائي كأس ملك اسبانيا مباراة شاهدوا اتحاد ابناء سخنين بئر السبع مباراة اختتام الدوري الدرجة العليا لقاء مرتقب التتويج لقب ام الفحم تظاهرة المسجد الاقصى عتير ام الحيران مظاهرة احتجاجية لنقب ضد التهجير اقتلاع بئر السبع داعش الطيبة هيثم خلايلة حفل عيد اضحى مبارك شبان مدينة ملعب نعيم شبلي رئيس مجلس الشبلي مدراء اجتماعشبان قرية طرعان يغلقون مدخل كسارة جولاني سياراتهم وقف العمل صباح غبار سخنين اقصى مسجد الحزب الشيوعي الجبهة مظاهرة شعارات ذكرى يوم الارض مشاركة واسعة سخنين عرابة ذوي شهاداء اضرحة اكاليد زهور فاتحة اسلامية الحركة الشمالية عرابة اخراج القانون حظر مؤسساتها قرية الروضات الاسلامية طرعان تستقبل اطفالها ترخيص وزارة المعارف اطفال الشيخ رائد صلاح المحكمة حكم تصدر قضية وادي الجوز الحركة الاسلامية الشمالية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com