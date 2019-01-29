هل, أعلنت, ميريام, كلينك, افلاسها, !,

فاجأت عارضة الأزياء ​ميريام كلينك​ كل متابعيها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حينما أعلنت إفلاسها حيت كتبت التالي:

“ما معيش فلوس اعمل ايه يا عالم يا هو افلست”.وانهالت التعليقات من قبل متابعي كلينك على ما كتبت، في وقت لم توضح كلينك تفاصيل أكثر.يذكر ان كلينك كانت قد وجّهت مؤخراً رسالة واضحة الى اللواتي يقلدن “لوكها” عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي معتبرة أنها كانت السباقة في ارتداء الملابس المكشوفة والتي تظهر جسدها بالكامل ومن بعدها بدأن بإرتداء الملابس الفاضحة لجذب الإنتباه لهنّ.