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غوارديلا عن كومباني : لكل شيء نهاية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، الثلاثاء، إن القائد فينسن كومباني لم يخض مباريات كافية في المواسم الأخيرة ليضمن عقدا جديدا رغم الدور الذي لعبه في نجاح النادي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وغاب كومباني، الذي ينتهي عقده في نهاية هذا الموسم، عن مباريات كثيرة بسبب الإصابات خلال المواسم القليلة الماضية وقال غوارديولا إن النادي سيناقش مسألة تمديد التعاقد مع اللاعب ووكيل أعماله.


وأبلغ غوارديولا الصحفيين قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد اليوم الثلاثاء في الدوري "إنه لاعب رائع لكنه خاض مباريات قليلة في السنوات الخمس الماضية.


وتابع "لا يخالجنا أدنى شك في قدراته. افتقدناه كثيرا أثناء غيابه. هو لاعب مؤثر. إنه قائد الفريق وأحد أفضل لاعبي قلب الدفاع في العالم.



وتابع: "يجب وضع هذه الحقائق على الطاولة ومناقشتها مع اللاعب ووكيله واتخاذ أفضل قرار للجميع".


ويلعب كومباني في مانشستر سيتي منذ 2008، وفاز بسبعة ألقاب كبيرة من بينها ثلاثة ألقاب في الدوري، لكن عوارديولا قال إن أي قرار بتمديد عقد مدافع بلجيكا لا يجب أن تتحكم فيه العواطف وحدها.


وأضاف غوارديولا "النادي يعرف أهمية العواطف والروابط بين اللاعب وسيتي. يجب وضعها في الاعتبار عند اتخاذ قرارات، خاصة وأن اللاعب موجود هنا منذ فترة طويلة وساعدنا في بلوغ ما وصلنا إليه الآن".


وختم:"في الوقت ذاته لكل شيء نهاية كما يقولون"، وذلك وفقا لما ورد في وكالة "رويترز"


تصوير - afp




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