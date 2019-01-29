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للمرة الثانية - هدم بيت في اللد بعد ترميمه



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لم يمض اسبوعان على قيام جرافات الداخلية بهدم منزل تابع لعائلة يوسف ابو صعلوك في مدينة اللد ، والذي اقامه من اجل زواج ابنه ، وبعد ان قامت العائلة بترميم البيت المهدوم من اجل ايواء الشاب  العريس ، الذي كان يطمع ان يعيش في بيت يأويه هو وزوجته من البرد والصقيع،عاودت الجرافات فجر اليوم الثلاثاء وفي سابقة خطيرة ودون اذن قانوني ، بهدم المنزل مرة اخرى.



اليات الهدم مدعومة بوحدات الشرطة والقوات الخاصة ، اغلقت المنطقة وحولتها الى ثكنة عسكرية مغلقة ، وهدمت البيت .




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