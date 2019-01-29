للمرة الثانية - هدم بيت في اللد بعد ترميمه

لم يمض اسبوعان على قيام جرافات الداخلية بهدم منزل تابع لعائلة يوسف ابو صعلوك في مدينة اللد ، والذي اقامه من اجل زواج ابنه ، وبعد ان قامت العائلة بترميم البيت المهدوم من اجل ايواء الشاب العريس ، الذي كان يطمع ان يعيش في بيت يأويه هو وزوجته من البرد والصقيع،عاودت الجرافات فجر اليوم الثلاثاء وفي سابقة خطيرة ودون اذن قانوني ، بهدم المنزل مرة اخرى.

اليات الهدم مدعومة بوحدات الشرطة والقوات الخاصة ، اغلقت المنطقة وحولتها الى ثكنة عسكرية مغلقة ، وهدمت البيت .