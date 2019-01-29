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مخطط لبناء "تلفريك" في البلدة القديمة بالقدس



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صادقت الحكومة على مخطط استيطاني لبناء قطار هوائي "تلفريك" بطول 1.4 كم، في البلدة القديمة بمدينة القدس ، يربط المخطط جبل الزيتون بساحة البراق، ومنحت ما تسمى "لجنة البنى التحتية" اهالي المدينة 60 يوما للاعتراض.


ورصدت الحكومة لهذا المخطط 200 مليون دولار، حيث سيشمل بناء 3 محطات، الاولى قرب مجمع المحطة قرب مسرح خان، والثانية قرب موقف المركبات قرب جبل الخليل والثالثة على سطح مجمع "كيدم" قرب ساحة البراق.

وسيبتلع المشروع مساحات من الاراضي والطرقات داخل البلدة القديمة، لبناء 15 عامود من الاسمنت كأساسات مسلحة لمسار القطار بارتفاع 26 مترا،

ومن المتوقع بدء تشغيل القطار الهوئي 2021، وخلال الفترة القادمة بعد 60 يوما من الاعتراض سيبدأ العمل ببنائه.


تصوير - afp 




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