السجن, 5, أعوام, لجورج, غريب, من, الناصرة, بعد, ادانته, بالتسبب, بوفاة, شرطي, بعد, دهسه, وتركه, مصابا, بمنطقة, الكراجات,

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لم يمض اسبوعان على قيام جرافات الداخلية بهدم منزل تابع لعائلة يوسف ابو صعلوك في...
صادقت الحكومة على مخطط استيطاني لبناء قطار هوائي "تلفريك" بطول 1.4 كم، في البلدة...
انضم اللاعب النجم ضياء سبع ابن قرية مجد الكروم ولاعب فريق هبوعيل بئر السبع اليوم...
اعتقلت الشرطة فجر اليوم الثلاثاء خلال حملة في بلدة كفرمندا على خلفية الشجار الذي...
لقي الشاب صقر ابو سبيت 22 عاما من رهط مصرعه بعد منتصف الليلة اثر تعرضه لحادث طرق...
الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح...
لقي حسيب موسى (ابو موسى) البالغ من العمر 60 عاماً من سكان حي بير الامير في مدينة...
اندلعت عصر اليوم الاثنين مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين خلال مظاهرة ضد هدم...
جاء في بيان صادر عن المركز الطبي حيان:"وصل لمركز حيان في سخنين شاب من قرية كوكب ابو...
لقي الشاب رمزي مجدي حماد 23 عاماً من مدينة يافا مصرعه اثر تعرضه لاطلاق نار في...