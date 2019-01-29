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السجن 5 أعوام لجورج غريب من الناصرة بعد ادانته بالتسبب بوفاة شرطي بعد دهسه وتركه مصابا بمنطقة الكراجات



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



فرضت المحكمة المركزية في الناصرة، صباح اليوم الثلاثاء، عقوبة السجن الفعلي على الشاب جورج غريّب (21 عاما) من الناصرة، لمدة خمس سنوات بعد إدانته بالتسبب بوفاة الشرطي، نتان يوسيبوف، دهسا في مدينة الناصرة، قبل ثلاث سنوات.



كما فرضت على الشاب غريّب سحب رخصة قيادة السيارة لمدة 15 عاما وتعويض عائلة الشرطي بمبلغ 40 ألف شيكل، على أن يدفعها بأربعة أقساط، وغرامة مالية بقيمة 4 آلاف شيكل.



ويستدل من لائحة الاتهام انه يوم 28 من شهر  (2) خلال ساعات المساء قام  الشرطي نتان نيكولاي يوسفوب ومراقب البلدية في الناصرة محمد عزام , بفحص رخص سيارات على شارع توفيق زياد في الناصرة قرب مفترق جبل القفزة .


وفي ذلك الوقت كان المتهم يقود سيارة والدته , دون اذنها , مع علمه المسبق ان التأمين لا يغطيه كونه سائق جديد , وفي حوالي الساعة 19:00 مساءا سافر المتهم بسيارة والدته  على الطريق للخروج من مجمع البيج فاشن في الناصرة باتجاه شارع توفيق زياد , الشرطي والذي كان يقف على قارعة الطريق , اشتبه بالسيارة وطلب من السائق ان يتوقف جانبا مستعملا الضوء الذي كان يحمله , وتحرك متقدما نحو مركز الشارع.


 المتهم والذي انتبه للشرطي وخوفا من ان يتم توقيفه وهو يقود سيارة بدون تأمين استمر في السفر بهدف عدم ايقافه وفحص رخص السيارة , فيما استمر الشرطي بالاشارة للسائق بالتوقف جانبا .

وفي مرحلة معينة شعر الشرطي بالخطر وحاول الهروب من امام السيارة لكنه لم ينجح في ذلك , ودهسه السائق بمقدمة السيارة واصيب باصابات خطيرة جدا , المتهم لم يتوقف ولم يطلب المساعده وترك الشرطي مصابا على الارض وفر هاربا .



الصورة من جلسة سابقة للمتهم في المحكمة 




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