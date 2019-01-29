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الحاجة خضرة زعبي (ان حاتم) من الطيبة الزعبية في ذمة الله‎



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انتقلت الى رحمة الله تعالى من قرية الطيبة الزعبية ، الحاجة  خضرة محمود صالح الزعبي( ام حاتم) حرم الحاج محمود إبراهيم زعبي (ابو حاتم).


وسيشيع جثمانها الطاهر اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر من بيتها الكائن في الطيبة الزعبية الى مسجد القرية ومن ثم الى مثواه الأخير .


انا لله وانا اليه راجعون




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