تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-29 10:59:02 للمرة الثانية - هدم بيت في اللد بعد ترميمه |  2019-01-29 10:34:45 مخطط لبناء "تلفريك" في البلدة القديمة بالقدس |  2019-01-29 10:21:40 السجن 5 أعوام لجورج غريب من الناصرة بعد ادانته بالتسبب بوفاة شرطي بعد دهسه وتركه مصابا بمنطقة الكراجات |  2019-01-29 10:15:51 الحاجة خضرة زعبي (ان حاتم) من الطيبة الزعبية في ذمة الله‎ |  2019-01-29 09:33:15 ضياء سبع يوقع في غوانغجو الصيني مقابل 5 مليون يورو |  2019-01-29 09:15:20 عطست فأخرجت خاتما فقدته قبل 12 عاما |  2019-01-29 09:13:33 رسالة توسّل من نيمار لبرشلونة.. والنادي يستغلها |  2019-01-29 08:32:05 كفرمندا - ضبط مفرقعات وزجاجات حارقة وعبوات واعتقالات |  2019-01-29 08:12:27 مصرع الشاب صقر ابو سبيت 22 عاما من رهط بحادث طرق |  2019-01-29 06:14:10 الطقس - ارتفاع ملموس على درجات الحرارة |  2019-01-28 22:23:24 مقتل حسيب موسى( 60 عاماً)من الناصرة رمياً بالرصاص في كريات طبعون |  2019-01-28 17:16:18 مواجهات مع الشرطة خلال مظاهرة ضد هدم البيوت في قلنسوة |  2019-01-28 22:14:31 حريق منزل يسفر عن اصابة شاب في كوكب ابو الهيجاء |  2019-01-28 21:47:55 لماذا يمكن للبعض تناول ما يحلو لهم دون اكتساب الوزن؟ |  2019-01-28 21:46:11 الصدمة تسيطر على حديقة الأمراء بسبب نيمار |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ضياء سبع يوقع في غوانغجو الصيني مقابل 5 مليون يورو



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



انضم اللاعب النجم ضياء سبع ابن قرية مجد الكروم ولاعب فريق هبوعيل بئر السبع اليوم الثلاثاء رسميا لصفوف نادي غوانغجو إيفرغراند لكرة القدم هو نادي كرة قدم احترافي مقره مدينة قوانغتشو في الصين وهو حامل اللقب في الدوري الصيني.



ووقع السبع رسميا اليوم على عقد انتقاله الى الفريق الصيني لمدة 3 سنوات واعلن رسميا عن الصفقة بقيمة 5 مليون يورو  .


واشارت المعلومات ان السبع سيتقاضى اجرا يصل الى 2.5 مليون يورو عن مل موسم  .




كلمات متعلقة

ضياء, سبع, يوقع, في, غوانغجو, الصيني, مقابل, 5, مليون, يورو,
- حسناء أم الفحم

تابعونــا

للمرة الثانية - هدم بيت في اللد بعد ترميمه للمرة الثانية - هدم بيت في اللد بعد ترميمه 2019-01-29 | 10:59:02

لم يمض اسبوعان على قيام جرافات الداخلية بهدم منزل تابع لعائلة يوسف ابو صعلوك في...

مخطط لبناء "تلفريك" في البلدة القديمة بالقدس مخطط لبناء "تلفريك" في البلدة القديمة بالقدس 2019-01-29 | 10:34:45

صادقت الحكومة على مخطط استيطاني لبناء قطار هوائي "تلفريك" بطول 1.4 كم، في البلدة...

السجن 5 أعوام لجورج غريب من الناصرة بعد ادانته بالتسبب بوفاة شرطي بعد دهسه وتركه مصابا بمنطقة الكراجات السجن 5 أعوام لجورج غريب من الناصرة بعد ادانته بالتسبب بوفاة شرطي بعد دهسه وتركه مصابا بمنطقة الكراجات 2019-01-29 | 10:21:40

فرضت المحكمة المركزية في الناصرة، صباح اليوم الثلاثاء، عقوبة السجن الفعلي على...

كفرمندا - ضبط مفرقعات وزجاجات حارقة وعبوات واعتقالات كفرمندا - ضبط مفرقعات وزجاجات حارقة وعبوات واعتقالات 2019-01-29 | 08:32:05

اعتقلت الشرطة فجر اليوم الثلاثاء خلال حملة في بلدة كفرمندا على خلفية الشجار الذي...

مصرع الشاب صقر ابو سبيت 22 عاما من رهط بحادث طرق مصرع الشاب صقر ابو سبيت 22 عاما من رهط بحادث طرق 2019-01-29 | 08:12:27

لقي الشاب صقر ابو سبيت 22 عاما من رهط مصرعه بعد منتصف الليلة اثر تعرضه لحادث طرق...

الطقس - ارتفاع ملموس على درجات الحرارة الطقس - ارتفاع ملموس على درجات الحرارة 2019-01-29 | 06:14:10

الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح...

مقتل حسيب موسى( 60 عاماً)من الناصرة رمياً بالرصاص في كريات طبعون مقتل حسيب موسى( 60 عاماً)من الناصرة رمياً بالرصاص في كريات طبعون 2019-01-28 | 22:23:24

لقي حسيب موسى (ابو موسى) البالغ من العمر 60 عاماً من سكان حي بير الامير في مدينة...

مواجهات مع الشرطة خلال مظاهرة ضد هدم البيوت في قلنسوة مواجهات مع الشرطة خلال مظاهرة ضد هدم البيوت في قلنسوة 2019-01-28 | 17:16:18

اندلعت عصر اليوم الاثنين مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين خلال مظاهرة ضد هدم...

حريق منزل يسفر عن اصابة شاب في كوكب ابو الهيجاء حريق منزل يسفر عن اصابة شاب في كوكب ابو الهيجاء 2019-01-28 | 22:14:31

جاء في بيان صادر عن المركز الطبي حيان:"وصل لمركز حيان في سخنين شاب من قرية كوكب ابو...

مقتل الشاب رمزي مجدي حماد باطلاق نار في يافا مقتل الشاب رمزي مجدي حماد باطلاق نار في يافا 2019-01-28 | 21:39:58

لقي الشاب رمزي مجدي حماد 23 عاماً من مدينة يافا مصرعه اثر تعرضه لاطلاق نار في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اتهام يهودي طعن يهودي ظنا منه انه عربي كريات اتا سكين قومية ثانوية الجليل شنلر الناصرة احتفال تخريج الفوج 64 طلابها وسط مشاركة واسعة انتخابات كفر مندا صناديق اقتراع تصويت رئاسة مجلس محلي القرية انتخاب طه زيدان رئيسا للمجلس اطباء العائلة الشمال مؤتمر الناصرة تحتضن د. بشارات بشارة مستشفى الاتجليزي اضراب اجتماع طارئ لجنة متابعة مجلس عارة عرعره مظاهرة اليمين المتطرف نشأت ملحم الخنازير تتجول وتقتحم البيوت ليلا في قرية العزير سهل البطوف استياء عارمسائق رخصته مسحوبة منذ 26 عاما مخدرات بحوزته شارع 6 سيارة فارهة شرطة احمد دوابشة زيارة حديقة حيوانات قرية دوما يغادر المستشفى الطفل وفاة خالد شبل من الجديدة المكر متاثرا بجراحة بحادث دراجة ناريه جبير بشناق الجديدة اللاعبان محمد عيشان شفاعمرو تهديدات بالقتل طلاب نتانيا تلاسيميا نجاح عملية مستشفى الجليل الغربي عملية اول العالم جسم مشبوه ام واصف مفرق مدينة الناصرة الشرطة اغلاق التحقق حقيبة مدير قسم المعارف بلدية عرابة اعتداء تظاهرة رفع شعارات مستخدمي محمد زريقي تشييع جثمان مثواه الاخير كفر كنا مقتل دهس حادث شاب كرنفال الطفولة مدينة الناصرة مشاركة واسعة اهالي اطفال
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com