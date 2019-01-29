ضياء, سبع, يوقع, في, غوانغجو, الصيني, مقابل, 5, مليون, يورو,

ووقع السبع رسميا اليوم على عقد انتقاله الى الفريق الصيني لمدة 3 سنوات واعلن رسميا عن الصفقة بقيمة 5 مليون يورو .واشارت المعلومات ان السبع سيتقاضى اجرا يصل الى 2.5 مليون يورو عن مل موسم .

انضم اللاعب النجم ضياء سبع ابن قرية مجد الكروم ولاعب فريق هبوعيل بئر السبع اليوم الثلاثاء رسميا لصفوف نادي غوانغجو إيفرغراند لكرة القدم هو نادي كرة قدم احترافي مقره مدينة قوانغتشو في الصين وهو حامل اللقب في الدوري الصيني.

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