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صور نادرة للنجمة الهندية ايشواريا راي في بدايتها الفنية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بات في حكم اليقين حرص قطاع واسع من نجمات السينما على إجراء عمليات تجميل تختلف بعددها مع المتطلّبات الفردية، للامساك بمعايير الجمال العصرية، وللظهور بصورة جميلة، وهو المعول الذي يسبب التحوّل الجذريّ -إذا صحّ القول-، بين صورهن في الماضي والوقت الحالي.

مؤخرًا، نشرت وسائل إعلام هندية عدد من الصور للنجمة الهندية وملكة جمال العالم السابقة، ايشواريا راي باتشان في بداياتها الفنية.
وظهرت “راي” في الصور التي غمرت السوشيال ميديا، والمواقع الفنية، بمظهر صادم لأغلب جماهيرها الذين اعتادوا على رؤيتها مثل الجوهرة المتلألئة، حيث تبرز الصورة بوضوح كيف تبدّل شكلها مع دخولها إلى عالم الأضواء والنجومية.


ايشواريا التي ولدت في بنجالور بالهند ونشأت في مومباي، تحمل في الوقت الحالي اسم عائلة زوجها الفنان أبهيشيك باتشان، حيث أصبح لقبها بعد زواجها ايشواريا راي باتشان.


غالبا ما تُعرف راي بتوليفتها النادرة من الشهرة الكبيرة والتواضع الديني، وهي تكرس نفسها بشكل كبيرة لخدمة ايمانها، وشوهدت في كثير من الأحيان تؤدي الصلوات الهندوسية داخل المعابد وغيرها من الأماكن المقدسة.


وقد شاركت ايشواريا في مختلف القضايا الدولية، وبالتحديد مع الأمم المتحدة، سواء في تعزيز السلام العالمي أو في المعركة ضد فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز.


تم تكريمها من قبل الحكومة الفرنسية، من خلال وسام الفنون والآداب المرموق، وكانت أول ممثلة هندية على الإطلاق في لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي.




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