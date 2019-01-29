تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-29 10:59:02 للمرة الثانية - هدم بيت في اللد بعد ترميمه |  2019-01-29 10:34:45 مخطط لبناء "تلفريك" في البلدة القديمة بالقدس |  2019-01-29 10:21:40 السجن 5 أعوام لجورج غريب من الناصرة بعد ادانته بالتسبب بوفاة شرطي بعد دهسه وتركه مصابا بمنطقة الكراجات |  2019-01-29 10:15:51 الحاجة خضرة زعبي (ان حاتم) من الطيبة الزعبية في ذمة الله‎ |  2019-01-29 09:33:15 ضياء سبع يوقع في غوانغجو الصيني مقابل 5 مليون يورو |  2019-01-29 09:15:20 عطست فأخرجت خاتما فقدته قبل 12 عاما |  2019-01-29 09:13:33 رسالة توسّل من نيمار لبرشلونة.. والنادي يستغلها |  2019-01-29 08:32:05 كفرمندا - ضبط مفرقعات وزجاجات حارقة وعبوات واعتقالات |  2019-01-29 08:12:27 مصرع الشاب صقر ابو سبيت 22 عاما من رهط بحادث طرق |  2019-01-29 06:14:10 الطقس - ارتفاع ملموس على درجات الحرارة |  2019-01-28 22:23:24 مقتل حسيب موسى( 60 عاماً)من الناصرة رمياً بالرصاص في كريات طبعون |  2019-01-28 17:16:18 مواجهات مع الشرطة خلال مظاهرة ضد هدم البيوت في قلنسوة |  2019-01-28 22:14:31 حريق منزل يسفر عن اصابة شاب في كوكب ابو الهيجاء |  2019-01-28 21:47:55 لماذا يمكن للبعض تناول ما يحلو لهم دون اكتساب الوزن؟ |  2019-01-28 21:46:11 الصدمة تسيطر على حديقة الأمراء بسبب نيمار |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عطست فأخرجت خاتما فقدته قبل 12 عاما



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لم تتوانى امرأة في البحث لمدة 12 عاما عن خاتمها المفضل بعد أن أضاعته، لتعثر عليه مؤخرا بطريقة غريبة جدا، وفي مكان "لا يخطر على البال".



وكانت خبيرة التجميل أبيغيل تومبسون، وهي من منطقة ويست يوركشاير في بريطانيا، قد فقدت الخاتم الذي قدمته لها والدتها في عيد ميلادها الثامن.


وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الشابة البالغة من العمر 20 عاما، لاحظت خروج شيء من أنفها بعد أن انتابتها "نوبة عطس" شديدة وهي في منزلها، ليتضح لاحقا أنه الخاتم الذي فقدته عام 2007.


واكتشفت تومبسون الخاتم في المخاط الذي خرج من أنفها، وفق ما ذكرت صحف "ديلي ميل" و"ذي صن" و"ميرور" البريطانية.


وأشارت إلى أنها لاحقا استنتجت أن الخاتم ربما علق في أنفها "بينما كانت تنظف أنفها بإصبعها".



وكانت تومبسون قد افترضت أن الخاتم تعرض للسرقة بعد شهور قليلة من حصولها عليه، لكنها قالت الآن: "لم ولن يخطر على بالي حتى بعد مليون سنة أن الخاتم علق في أنفي".


وحول هذا الأمر، قال جراح التجميل نافين كافالي إن مثل هذا الأمر شائع في الواقع، مشيرا إلى أنه "غير متفاجئ" من الحالة، وأن القصة عادية.


وأوضح الطبيب أن الكثير من الناس يعثرون على بعض الألعاب الصغيرة أو الخرز في الأنف، وفي هذه الحالة فإنه مع العمر يكبر الأنف، لذا أصبحت المساحة داخله أكبر من الخاتم، فخرج عن طريق العطس.




كلمات متعلقة

عطست, فأخرجت, خاتما, فقدته, قبل, 12, عاما,

تابعونــا

لماذا يمكن للبعض تناول ما يحلو لهم دون اكتساب الوزن؟ لماذا يمكن للبعض تناول ما يحلو لهم دون اكتساب الوزن؟ 2019-01-28 | 21:47:55

وجدت دراسة جديدة أن النحافة موجودة في الجينات، بحيث يمكن للكثير من الناس البقاء...

تحذيرات طبية.. قبلة على فم رضيعة كادت أن تقتلها تحذيرات طبية.. قبلة على فم رضيعة كادت أن تقتلها 2019-01-28 | 14:50:36

دعت أم بريطانية الأهالي ليأخذوا حذرهم جيدا، بعدما كادت قبلة على فم رضيعتها أن...

10 أطعمة "سحرية" تبعد النوبات القلبية وتصلب الشرايين 10 أطعمة "سحرية" تبعد النوبات القلبية وتصلب الشرايين 2019-01-28 | 13:00:46

يمكن للتغذية الجيدة أن تقلل فرص الإصابة بالكثير من الأمراض، من بينها أمراض القلب...

"الثوم الأسود" كنز صحي خارق لا نعرفه "الثوم الأسود" كنز صحي خارق لا نعرفه 2019-01-28 | 10:50:35

للثوم الأبيض الذي نعرفه فوائد صحية وغذائية لا تحصى، غير أننا قد لا نعرف أن هذه...

سبب مرض ألزهايمر قد يعيش داخل فمك! سبب مرض ألزهايمر قد يعيش داخل فمك! 2019-01-28 | 09:10:32

وجد العلماء لأول مرة أن البكتيريا المسببة لنزيف اللثة يمكن أن تنتقل من الفم إلى...

دراسة تكشف عن خطر يحدق بمحبي الوشوم دراسة تكشف عن خطر يحدق بمحبي الوشوم 2019-01-27 | 22:29:12

توصلت دراسة جديدة أجرتها جامعة ميامي في فلوريدا، إلى أن الأشخاص الذين يشمون...

10 طرق طبيعية لتقهر "ارتفاع ضغط الدم" 10 طرق طبيعية لتقهر "ارتفاع ضغط الدم" 2019-01-27 | 15:00:01

يعاني ملايين البشر في العالم من ضغظ الدم، الناجم في كثير من الأحيان عن النظام...

فوائد مذهلة للشاي الأسود الصيني فوائد مذهلة للشاي الأسود الصيني 2019-01-27 | 13:47:36

توصل باحثون أميركيون إلى أن للشاي الأسود الصيني قدرة على تفكيك الخلايا...

هذه المسكنات المعروفة تزيد فرص النجاة من السرطان هذه المسكنات المعروفة تزيد فرص النجاة من السرطان 2019-01-27 | 10:39:32

أظهرت دراسة أميركية حديثة عمل عليها باحثون في جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو، أن...

تحذير طبي خطير من الدجاج المقلي تحذير طبي خطير من الدجاج المقلي 2019-01-27 | 09:29:30

لا أحد يعتقد أن الدجاج المقلي جيدا، ولكن معظم الناس يرون أنه لا بأس من تناوله في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تقديم لائحة اتهام ابراهيم اغبارية ام الفحم محاولة الانضمام داعش سوريا صفوف تنظيم عنزة نطحه حيفا عامل ركضت اتجاهه اصيب اصابات طفيفة مستشفى ضبط لحوم غير صالحة القدس ابادة شاحنة تهريب الضفة اسرائيل ظروف سيئة بدون رقابة تخليص طفل رضيع نسي داخل سيارة خصوصية مسيرة رفع شعارات كافحة اهرة أفة المخدرات مدينة رهط طلاب بلدية مصرع شابين عربيين اطلاق نار في مدينة اللد اسعاف شرطة مستشفى نسيم مسعود ياسر هبل مظاهرة ام الفحم مقتل شابين مدينة شعارات رفع استنكار احتجاج شرطة ام الفحم استقبال معتمرين فوج جديد اهالي مدينة مكة المكرمة نداء جعابيص يوسف اضراب جبل المكبر الطفلة دهس فرار السائق لجنة اولياؤ امور طلاب ثانوية سخنين للبنات ام الفحم تحتفل تخريج فوج جديد طالباتها مدرسة اصابتان خطيرتان حادث طرق مروع لهافيم مفترق شاحنتين رهط اصابة خطيرة اصابتان اصابتين اصابة خطيرة عامل منطقة صناعية طمرة مدينة مستشفى اسعاف شرطة تحقيق اكسال اطارات امتداد شارع 66 مواجهات اعمال اخلال بالنظام العام نتناياهو منظار مفلق يراقب الجيش غزة بيرتس عمير الجولاناراب ايدول من سيتأهل مرحلة البث المباشر مشاركة فلسطينيي الداخل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com