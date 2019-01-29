تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-29 10:59:02 للمرة الثانية - هدم بيت في اللد بعد ترميمه |  2019-01-29 10:34:45 مخطط لبناء "تلفريك" في البلدة القديمة بالقدس |  2019-01-29 10:21:40 السجن 5 أعوام لجورج غريب من الناصرة بعد ادانته بالتسبب بوفاة شرطي بعد دهسه وتركه مصابا بمنطقة الكراجات |  2019-01-29 10:15:51 الحاجة خضرة زعبي (ان حاتم) من الطيبة الزعبية في ذمة الله‎ |  2019-01-29 09:33:15 ضياء سبع يوقع في غوانغجو الصيني مقابل 5 مليون يورو |  2019-01-29 09:15:20 عطست فأخرجت خاتما فقدته قبل 12 عاما |  2019-01-29 09:13:33 رسالة توسّل من نيمار لبرشلونة.. والنادي يستغلها |  2019-01-29 08:32:05 كفرمندا - ضبط مفرقعات وزجاجات حارقة وعبوات واعتقالات |  2019-01-29 08:12:27 مصرع الشاب صقر ابو سبيت 22 عاما من رهط بحادث طرق |  2019-01-29 06:14:10 الطقس - ارتفاع ملموس على درجات الحرارة |  2019-01-28 22:23:24 مقتل حسيب موسى( 60 عاماً)من الناصرة رمياً بالرصاص في كريات طبعون |  2019-01-28 17:16:18 مواجهات مع الشرطة خلال مظاهرة ضد هدم البيوت في قلنسوة |  2019-01-28 22:14:31 حريق منزل يسفر عن اصابة شاب في كوكب ابو الهيجاء |  2019-01-28 21:47:55 لماذا يمكن للبعض تناول ما يحلو لهم دون اكتساب الوزن؟ |  2019-01-28 21:46:11 الصدمة تسيطر على حديقة الأمراء بسبب نيمار |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

رسالة توسّل من نيمار لبرشلونة.. والنادي يستغلها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن النجم البرازيلي لباريس سان جرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، توسّل إدارة فريقه السابق برشلونة عبر رسالة واتساب لإعادته إلى صفوف النادي الكتالوني.



وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة "Diario AS" الإسبانية، أن نادي برشلونة عرض رسالة الواتساب التي أرسلها نيمار على لاعب آخر من أجل إقناعه للانضمام إلى النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مستغلا تلك الرسالة "أسوأ استغلال".


وغادر نيمار برشلونة إلى باريس سان جرمان عام 2017، في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، جعلت منه أغلى لاعب كرة قدم في العالم.


وكانت تقارير أشارت إلى أن رحيل نيمار من برشلونة، كان بسبب طغيان نجومية الأرجنتيني ليونيل ميسي على تألق نجم السيليساو.


ورغم مستواه المتألق في باريس سان جرمان، إلا أن نجما شابا آخر يخطف الأضواء في النادي الباريسي هو الفرنسي كيليان مبابي الذي توج بطلا للعالم، وفاز بجائزة الفيفا لأفضل لاعب واعد.



وشهدت الأيام الماضية تقارير أفادت أن نادي باريس سان جرمان مضطر لبيع أحد نجميه سواء نيمار أو مبابي خلال الصيف المقبل لعدم الدخول في مشاكل مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن قوانين اللعب المالي النظيف.


وأكدت الصحيفة الإسبانية أن نيمار أرسل الرسالة إلى إداريين ولاعبين في فريق برشلونة متوسلا للعودة، وأن النادي الكتالوني استخدم الرسالة كأداة تسويقية لإقناع لاعب آخر للانضمام إلى صفوفه، وإلا فإن نيمار قد يسبقه.


وحسب الصحيفة الإسبانية فإن اللاعب الذي عرضت عليه الرسالة هو الهولندي فرينكي دي يونغ الذي وقع بالفعل مع النادي الكتالوني منذ حوالي أسبوع مقابل 86 مليون يورو بعد رؤية رسالة نيمار، وسينضم للفريق في يوليو المقبل.


تصوير - afp




كلمات متعلقة

رسالة, توسّل, من, نيمار, لبرشلونة.., والنادي, يستغلها,

تابعونــا

الصدمة تسيطر على حديقة الأمراء بسبب نيمار الصدمة تسيطر على حديقة الأمراء بسبب نيمار 2019-01-28 | 21:46:11

باتت آمال نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، ضعيفة للغاية، في اللحاق بمباراتي...

وضع مانشستر يونايتد لا يرضي دي خيا وضع مانشستر يونايتد لا يرضي دي خيا 2019-01-28 | 14:50:16

قال الحارس ديفيد دي خيا، إن سجل مانشستر يونايتد المثالي تحت قيادة المدرب المؤقت...

نيمار يغيب عن لقاء مانشستر يونايتد بدوري الأبطال نيمار يغيب عن لقاء مانشستر يونايتد بدوري الأبطال 2019-01-28 | 15:00:19

خرج المدرب الألماني لباريس سان جرمان الفرنسي، توماس توخل، ليؤكد صحة التكهنات...

﻿جماهير ليفربول تشتري تذاكر "مباراة التتويج".. والسعر مفاجأة ﻿جماهير ليفربول تشتري تذاكر "مباراة التتويج".. والسعر مفاجأة 2019-01-28 | 10:50:05

قبل نحو 3 أشهر ونصف على نهاية الدوري الإنجليزي، يتطلع مشجعو ليفربول بشدة إلى تحقيق...

رسالة رومانسية من رونالدو لحبيبته .. صور رسالة رومانسية من رونالدو لحبيبته .. صور 2019-01-28 | 09:08:42

هنأ النجم البرتغالي، لاعب نادي يوفينيوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، حبيبته...

بنزيما يقود قطار ريال مدريد لدهس إسبانيول بنزيما يقود قطار ريال مدريد لدهس إسبانيول 2019-01-28 | 00:24:58

حقق ريال مدريد انتصارا مهما على إسبانيول، بنتيجة (4-2)، اليوم الأحد، ضمن منافسات...

مؤشر على اقتراب نجم إنتر ميلان من آرسنال مؤشر على اقتراب نجم إنتر ميلان من آرسنال 2019-01-27 | 15:00:39

اقترب آرسنال الإنجليزي، من التعاقد مع نجم إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة...

مورينيو يُهدي هدف مانشستر يونايتد لريال مدريد مورينيو يُهدي هدف مانشستر يونايتد لريال مدريد 2019-01-27 | 13:45:38

يجد مانشستر يونايتد صعوبة في التعاقد مع لاعب بورتو، بعدما كشفت تقارير صحفية عن...

برشلونة لا يمانع رحيل نجمه لآرسنال برشلونة لا يمانع رحيل نجمه لآرسنال 2019-01-27 | 10:29:02

قال تقرير صحفي، اليوم الأحد، إن آرسنال الإنجليزي، يمتلك فرصة استعارة نجم...

يوفنتوس يتأهب لخطف نجم ريال مدريد مقابل 60 مليونًا يوفنتوس يتأهب لخطف نجم ريال مدريد مقابل 60 مليونًا 2019-01-26 | 23:40:56

كشفت تقرير صحفي، عن تأهب يوفنتوس لضم نجم ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي، بعدما...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سخنين بيتار القدس يلاقي مباراة بدون جمهوره ستاد تيدي القدس اتحاد ابناء الليلة طمرة للجنة الشعبية اضراب مدارس شامل محلات تجارية انجاح هدم ديوان عائلة عرجان العرجان مدينة رهط جرافات سعايدة احمد خطيب الرينة ام الغنم تنظيم داعش الارهابي تأييد عملية مفرق مسكنة جولاني البروفيسور حسام حايك الناصرة يجتمع يلتقي لقاء عمل بيل جيتس مايكروسوفت وقفة تضامنية رفع شعارات مدينة الاقصى المحكمة الصلح نصرة المسجد معتقلي مع اطلاق نار على سيارة كفر قاسم الشرطة تحقق اضرار طلاب مدرسة دون اصاباتالناصرة شجرة ميلاد اضاءة حفل سوق الميلاد تستعد استعدادات اختفاء الشابة دموعه مقاطعه من بئر السبع الشرطة تبحث عنها السفير البريطاني اجتماع وادي عارة رؤساء مجالس محلية بلديات ديفيد كورايمكب نفايات كريات شمونة الشاغور عربي اعتقال شخصين يهودي الشرطة وزارة البيئة اصابة شرطي في قرية دير حنا جراء سقوطه نقله للمستشفى الطفل عدي بلال كنعان طمرة مدينة فجعت رمبام مستشفى حادث طرق محمد وليد جبارين مصرع وفاة الشاب البشائر المدرسة الثانوية الاهلية سخنين طلاب حفل فوج التاسع
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com