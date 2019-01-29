رسالة, توسّل, من, نيمار, لبرشلونة.., والنادي, يستغلها,

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باتت آمال نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، ضعيفة للغاية، في اللحاق بمباراتي...
قال الحارس ديفيد دي خيا، إن سجل مانشستر يونايتد المثالي تحت قيادة المدرب المؤقت...
خرج المدرب الألماني لباريس سان جرمان الفرنسي، توماس توخل، ليؤكد صحة التكهنات...
قبل نحو 3 أشهر ونصف على نهاية الدوري الإنجليزي، يتطلع مشجعو ليفربول بشدة إلى تحقيق...
هنأ النجم البرتغالي، لاعب نادي يوفينيوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، حبيبته...
حقق ريال مدريد انتصارا مهما على إسبانيول، بنتيجة (4-2)، اليوم الأحد، ضمن منافسات...
اقترب آرسنال الإنجليزي، من التعاقد مع نجم إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة...
يجد مانشستر يونايتد صعوبة في التعاقد مع لاعب بورتو، بعدما كشفت تقارير صحفية عن...
قال تقرير صحفي، اليوم الأحد، إن آرسنال الإنجليزي، يمتلك فرصة استعارة نجم...
كشفت تقرير صحفي، عن تأهب يوفنتوس لضم نجم ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي، بعدما...