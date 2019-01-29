"ثغرة, خطيرة", على, أجهزة, أبل, تتيح, التنصت, على, الآخرين,

كشفت تقارير تقنية، مؤخرا، عن وجود ثغرة خطيرة في تطبيق محادثة الفيديو "فايس تايم"، لكن شركة "أبل" تعهدت بحل المشكلة في غضون أيام قليلة.

وبحسب موقع "بزنس إنسايدر" الذي تحقق من وجود المشكلة، فإن الثغرة تسمح لمن يستخدم "فيس تايم" أن يتنصت بشكل سري على الشخص المستقبل للمحادثة، حتى قبل أن يجيب على المكالمة.وتحصل هذه المشكلة الخطيرة في كافة أجهزة "أبل" التي تسمح بشغيل الـ"فيس تايم"؛ سواء تعلق الأمر بهواتف "آيفون" أو بـ"آيباد" أو "ماك".وتشكل هذه الثغرة ضربة لأبل التي تتباهى في الغالب بدرجة الحماية العالية في أجهزتها مقارنة بشركات تقنية أخرى منافسة مثل سامسونغ وهواوي.وتم الكشف عن هذه "الفضيحة" قبيل 24 ساعة من إعلان الشركة الأميركية عن مداخيلها، وسط توقعات بأن تظهر تراجعا في مبيعات هواتف آيفون.وتداول مستخدمو تويتر ثغرة "فيس تايم"، على نحو واسع، ودعا بعض الخبراء إلى التوقف عن استخدام فايس تايم إلى أن تقدم "أبل" حلا للمشكلة.وحين يتلقى مستخدم "فاس تايم" اتصال فيديو ويرفض الإجابة، لا تنتهي الأمور، إذ يقوم التطبيق بإرسال فيديو للشخص الذي حاول الاتصال.وأوضح مسؤول في "أبل" أن الشركة على وعي بالمشكلة وأضاف أنها وجدت حلا ومن المرتقب أن تقوم بإطلاقه في تحديث خلال وقت لاحق من الأسبوع الجاري.