"ثغرة, خطيرة", على, أجهزة, أبل, تتيح, التنصت, على, الآخرين,

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تمكنت "واتس آب" من إسعاد مستخدمي تطبيق المراسلة الأشهر في العالم، العام الماضي،...
وسط أنباء عن عزم كل من واتساب وإنستغرام الاندماج مع فيسبوك ماسنجر لتشكيل منصة...
في تطور يثير الكثير من الجدل، تنوي دولة كبرى استخداك التكنولوجيا ذاتها المستخدمة...
سلم خمسة شبان من كازاخستان صديقهم ضمن الأمتعة المعدة للشحن في مطار ألماتي، وصوروا...
استنسخ علماء صينيين عدة قرود من آخر معدل جينيا للمساعدة في إجراء أبحاث عن...
لم تنجح شركة "ميزو" الصينية في اتباع نهج شركة "أبل" الأميركية فقط، با استطاعت أيضا...
يعد بيل غيتس ثاني أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بـ93 مليار دولار، وهو مبلغ إن قام...
هل تخيلت يوما أن تكون نزيلا في فندق، تخدمك فيه الروبوتات؟.. فكرة قد تبدو بعيدة عن...
يبدو أن أسعار أجهزة غالاكسي إس 10 تعرضت للتسريب عن طريق الخطأ، وذلك قبل أقل من شهر...
هل يمكن اللجوء ذات يوم إلى جذور الأشجار والأغصان والفروع لاستخدامها كوقود لتشغيل...