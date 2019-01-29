كفرمندا - ضبط مفرقعات وزجاجات حارقة وعبوات واعتقالات

اعتقلت الشرطة فجر اليوم الثلاثاء خلال حملة في بلدة كفرمندا على خلفية الشجار الذي شهدته القرية الاثنين , 5 اشخاص اخرين اضافة الى ال 19 معتقلا الذي تم اعتقالهم فجر امس الاثنين , ليرتفع عدد المعتقلين على خلفية الشجار الى 24 معتقلا تتراوح اعمارهم بين 20 الى 45 عاما .

وافيد ان الشرطة ضبطت خلاال حملة واسعة في كفرمندا 18 زجاجة حارقة وكمية من المفرقعات والعبوات الناسفة التي يشتبه بانها جاهزة للاستعمال في حال اندلع شجار اخر .واشارت الشرطة الى انها مستمرة في حملاتها التفتيش بكفرمندا حتى يتم وضع حد للخلاف وانهاء الشجارات واعتقال كل من تسول له نفسه اشعال الشجار من جديد .وستطلب الشرطة من المحكمة اليوم تباعا النظر بتمديد اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيق معهم .