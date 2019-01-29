كفرمندا - ضبط مفرقعات وزجاجات حارقة وعبوات واعتقالات

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لقي الشاب صقر ابو سبيت 22 عاما من رهط مصرعه بعد منتصف الليلة اثر تعرضه لحادث طرق...
الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح...
لقي حسيب موسى (ابو موسى) البالغ من العمر 60 عاماً من سكان حي بير الامير في مدينة...
اندلعت عصر اليوم الاثنين مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين خلال مظاهرة ضد هدم...
جاء في بيان صادر عن المركز الطبي حيان:"وصل لمركز حيان في سخنين شاب من قرية كوكب ابو...
لقي الشاب رمزي مجدي حماد 23 عاماً من مدينة يافا مصرعه اثر تعرضه لاطلاق نار في...
بعد ظهور نتائج استطلاع الراي الذي تم اجراءه من قبل مبادرات صندوق إبراهيم والذي...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ...
في انجاز غير مسبوق للمدرسة الاعدادية حقق طلاب التاسع موفيت بقيادة المعلمة آية...
اختتمت الجمعية الإسلامية لإغاثة الايتام والمحتاجين-المنبثقة عن الحركة الإسلامية...