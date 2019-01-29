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كفرمندا - ضبط مفرقعات وزجاجات حارقة وعبوات واعتقالات



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة فجر اليوم الثلاثاء خلال حملة في بلدة كفرمندا على خلفية الشجار الذي شهدته القرية الاثنين , 5 اشخاص اخرين اضافة الى ال 19 معتقلا الذي تم اعتقالهم فجر امس الاثنين , ليرتفع عدد المعتقلين على خلفية الشجار الى 24 معتقلا تتراوح اعمارهم بين 20 الى 45 عاما .



وافيد ان الشرطة ضبطت خلاال حملة واسعة في كفرمندا 18 زجاجة حارقة وكمية من المفرقعات والعبوات الناسفة التي يشتبه بانها جاهزة للاستعمال في حال اندلع شجار اخر .

واشارت الشرطة الى انها مستمرة في حملاتها التفتيش بكفرمندا حتى يتم وضع حد للخلاف وانهاء الشجارات واعتقال كل من تسول له نفسه اشعال الشجار من جديد .



وستطلب الشرطة من المحكمة اليوم تباعا النظر بتمديد اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيق معهم .




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