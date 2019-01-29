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مصرع الشاب صقر ابو سبيت 22 عاما من رهط بحادث طرق



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي الشاب صقر ابو سبيت 22 عاما من رهط مصرعه بعد منتصف الليلة اثر تعرضه لحادث طرق وانقلاب سيارة وقع قرب رهط.




وافيد ان الحادث اسفر ايضا عن اصابة شخصين اخرين تراوحت اصابتهما بين الطفيفة والمتوسطة وجرى نقلهما لمستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال علاجهما هناك .

من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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