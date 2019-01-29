مصرع, الشاب, صقر, ابو, سبيت, 22, عاما, من, رهط, بحادث, طرق,

وافيد ان الحادث اسفر ايضا عن اصابة شخصين اخرين تراوحت اصابتهما بين الطفيفة والمتوسطة وجرى نقلهما لمستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال علاجهما هناك .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

لقي الشاب صقر ابو سبيت 22 عاما من رهط مصرعه بعد منتصف الليلة اثر تعرضه لحادث طرق وانقلاب سيارة وقع قرب رهط.

تابعونــا

كفرمندا - ضبط مفرقعات وزجاجات حارقة وعبوات واعتقالات 2019-01-29 | 08:32:05 اعتقلت الشرطة فجر اليوم الثلاثاء خلال حملة في بلدة كفرمندا على خلفية الشجار الذي...

الطقس - ارتفاع ملموس على درجات الحرارة 2019-01-29 | 06:14:10 الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح...

مقتل حسيب موسى( 60 عاماً)من الناصرة رمياً بالرصاص في كريات طبعون 2019-01-28 | 22:23:24 لقي حسيب موسى (ابو موسى) البالغ من العمر 60 عاماً من سكان حي بير الامير في مدينة...

مواجهات مع الشرطة خلال مظاهرة ضد هدم البيوت في قلنسوة 2019-01-28 | 17:16:18 اندلعت عصر اليوم الاثنين مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين خلال مظاهرة ضد هدم...

حريق منزل يسفر عن اصابة شاب في كوكب ابو الهيجاء 2019-01-28 | 22:14:31 جاء في بيان صادر عن المركز الطبي حيان:"وصل لمركز حيان في سخنين شاب من قرية كوكب ابو...

مقتل الشاب رمزي مجدي حماد باطلاق نار في يافا 2019-01-28 | 21:39:58 لقي الشاب رمزي مجدي حماد 23 عاماً من مدينة يافا مصرعه اثر تعرضه لاطلاق نار في...

رئيس حزب من اجلنا وليد ذياب : نتائج استطلاع صندوق ابراهيم تتطابق مع استراتيجية حزبنا 2019-01-28 | 18:52:58 بعد ظهور نتائج استطلاع الراي الذي تم اجراءه من قبل مبادرات صندوق إبراهيم والذي...

تسرّب مادة الزجاج السائل في مصنع بالمنطقة الصناعية تسيبوريت 2019-01-28 | 18:51:53 جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ...

سبق علمي في المجتمع العربي للمدرسة الاعدادية الشاملة عين ماهل 2019-01-28 | 18:50:44 في انجاز غير مسبوق للمدرسة الاعدادية حقق طلاب التاسع موفيت بقيادة المعلمة آية...