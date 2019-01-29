الطقس - ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

اليوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئياً الى صاف، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والاربعاء، يكون الجو صافيا بوجه عام ولطيفاً خلال النهار بارداً خلال الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية ، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .والخميس، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجه عام ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .