مصرع, شاب, في, حادث, طرق, مروع, قرب, رهط,

لقي شاب يبلغ من العمر 22 عاماً مصرعه واصيب شخصين اخرين في حادث طرق مروع في شارع رقم 264 بين رهط وبيت كاما بعد منتصف الليلة .

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الحادث وقع جراء انقلاب سيارة خصوصية , الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة شاب 22 عاما وقدمت العلاج لشاب 25 عاماً اصيب بجراح متوسطة , وشابة اصيبت بجراح طفيفة .دوريات من شرطة السير وصلت للمكان وباشرت التحقيق .