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مصرع شاب في حادث طرق مروع قرب رهط



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقي شاب يبلغ من العمر 22 عاماً مصرعه واصيب شخصين اخرين في حادث طرق مروع في شارع رقم 264 بين رهط وبيت كاما بعد منتصف الليلة .


وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الحادث وقع جراء انقلاب سيارة خصوصية , الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة شاب 22 عاما وقدمت العلاج لشاب 25 عاماً اصيب بجراح متوسطة , وشابة اصيبت بجراح طفيفة .

دوريات من شرطة السير وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
مصرع شاب في حادث طرق مروع قرب رهط




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