مقتل, رجل(, 60, عاماً)من, الناصرة, رمياً, بالرصاص, في, طبعون,

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اندلعت عصر اليوم الاثنين مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين خلال مظاهرة ضد هدم...
جاء في بيان صادر عن المركز الطبي حيان:"وصل لمركز حيان في سخنين شاب من قرية كوكب ابو...
لقي الشاب رمزي مجدي حماد 23 عاماً من مدينة يافا مصرعه اثر تعرضه لاطلاق نار في...
بعد ظهور نتائج استطلاع الراي الذي تم اجراءه من قبل مبادرات صندوق إبراهيم والذي...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ...
في انجاز غير مسبوق للمدرسة الاعدادية حقق طلاب التاسع موفيت بقيادة المعلمة آية...
اختتمت الجمعية الإسلامية لإغاثة الايتام والمحتاجين-المنبثقة عن الحركة الإسلامية...
قدم رئيس لوبي المتدربين بالكنيست ومقدم قانون نقابة المحامين" علامة الاجتياز"...
استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفدا...
في اعقاب نشر قرار وزارة الصحة الأسبوع الفائت حول عدم الاعتراف بشهادات خريجي...