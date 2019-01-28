مقتل, رجل(, 60, عاماً)من, الناصرة, رمياً, بالرصاص, في, طبعون,

اصيب رجل يبلغ من العمر 60 عاماً من سكان مدينة الناصرة بالقرب من مجمع تجاري في كريات طبعون ووصفت حالته بالحرجة .

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن رجل يبلغ من العمر 60 عاماً نقل الى مستشفى رمبام في حيفا اثر تعرضه لاطلاق نار في بجانب احد المجمعات التجارية في كريات طبعون .واضاف البيان أن الرجل وصفت اصابته بالحرجة , قوات معززة من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .