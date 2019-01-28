مواجهات, مع, الشرطة, خلال, مظاهرة, ضد, هدم, البيوت, في, قلنسوة,

اندلعت عصر اليوم الاثنين مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين خلال مظاهرة ضد هدم البيوت في قلنسوة .

وكان قد تظاهر العشرات من اهالي قلنسوة ضد هدم البيوت , حيث شهدت المدينة في الاونة الاخيرة عدة حالات هدم , كما وتم اصدار اوامر هدم لبيوت اخرى .خلال التظاهرة حاول المتظاهرون اغلاق الشارع كخطوة احتجاجية مما ادى الى اندلاع مواجهات مما ادى الى اصابات .