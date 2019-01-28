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مواجهات مع الشرطة خلال مظاهرة ضد هدم البيوت في قلنسوة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اندلعت عصر اليوم الاثنين مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين خلال مظاهرة ضد هدم البيوت في قلنسوة .


وكان قد تظاهر العشرات من اهالي قلنسوة ضد هدم البيوت , حيث شهدت المدينة في الاونة الاخيرة عدة حالات هدم , كما وتم اصدار اوامر هدم لبيوت اخرى .

خلال التظاهرة حاول المتظاهرون اغلاق الشارع كخطوة احتجاجية مما ادى الى اندلاع مواجهات مما ادى الى اصابات .
مواجهات مع الشرطة خلال مظاهرة ضد هدم البيوت في قلنسوة




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