حريق, منزل, يسفر, عن, اصابة, شاب, في, كوكب, ابو, الهيجاء,

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جاء في بيان صادر عن المركز الطبي حيان:"وصل لمركز حيان في سخنين شاب من قرية كوكب ابو الهيجا اثر استنشاقه للدخان بعد اندلاع النار ببيته. بعد تقديم العلاج الاولي تم نقله بحالة مستقرة متوسطة لمستشفى بوريا لاستكمال العلاج.

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