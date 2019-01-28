ليلى, علوي, تحتفل, بعيد, ميلاد, ابنها, خالد, وتنشر, صور, قديمة, من, طفولته,

احتفلت الفنانة المصرية ليلى علوي، بعيد ميلاد ابنها خالد، ونشرت صور قديمة من ذكرياتها لمناسبة هذا الاحتفال، وذلك عبر خاصية الأستوري عبر موقع «إنستجرام».

كما نشرت مقطع فيديو من حفل عيد الميلاد، الذي أقيم بالمنزل وسط أصدقائه المقربين، كما كشفت ليلى لأول مرة عن صور نادرة لنجلها احتفالًا بعيد ميلاده، وعلقت عليها قائلة: «عيد ميلاد سعيد حبيبي».خالد، هو ابن ليلى علوي، بالتبني، حيث أنها كشفت في حوار قديم لها أنها اتخذت قرار التبني بعد رحيل قريبتها، وأن الله عوضها به عن نعمة الإنجاب، وأصبح يملك كل تفكيرها ويسيطر على حياتها.يذكر أن آخر ظهور للفنانة ليلى علوي، كان أثناء حضورها حفل توزيع جوائز مسابقة ساويرس الثقافية الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية.وكانت ليلى علوي، قد انتهت مؤخرًا من تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلمها الجديد الذي يحمل اسم «التاريخ السري لكوثر»، ويشاركها في البطولة كل من زينة، ومحسن محيي الدين، فراس سعيد، أحمد حاتم ومن تأليف وإخراج محمد أمين.ويناقش العمل بعض القضايا الاجتماعية المهمة التي ظهرت على الساحة في السنوات الأخيرة، ولم يتم الاستقرار على موعد طرحه في دور العرض.