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الصدمة تسيطر على حديقة الأمراء بسبب نيمار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



باتت آمال نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، ضعيفة للغاية، في اللحاق بمباراتي مانشستر يونايتد، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الإثنين، إن نيمار سيغيب عن الملاعب حتى نهاية مارس/آذار المقبل، بعدما تعرض لإصابة قوية في كاحل القدم اليمنى، خلال مباراة ستراسبورج، الأربعاء الماضي ببطولة الكأس.
وأضافت الصحيفة، أنَّ النجم البرازيلي سيغيب بذلك عن مباراتي بي إس جي، ضد مانشستر يونايتد، المقرَّر لهما يوم 12 فبراير/شباط المقبل، بملعب أولد ترافورد، و6 مارس/آذار في حديقة الأمراء.
ولفتت إلى أن هناك ضبابية شديدة داخل أروقة مسؤولي "حديقة الأمراء" في ظل خلاف حاد بين إدارة سان جيرمان ومعسكر منتخب البرازيل سواء المدرب تيتي، أو رودريجو لاسمار، طبيب السامبا، بشأن حاجة نيمار للتدخل الجراحي مجددًا.
كان نيمار تعرض لنفس هذه الإصابة، في مباراة أولمبيك مارسيليا أواخر فبراير/شباط 2018، ليجري عملية جراحية غاب على إثرها أكثر من 3 أشهر.
الصدمة تسيطر على حديقة الأمراء بسبب نيمار




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