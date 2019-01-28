تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-28 22:23:24 مقتل رجل( 60 عاماً)من الناصرة رمياً بالرصاص في طبعون |  2019-01-28 17:16:18 مواجهات مع الشرطة خلال مظاهرة ضد هدم البيوت في قلنسوة |  2019-01-28 22:14:31 حريق منزل يسفر عن اصابة شاب في كوكب ابو الهيجاء |  2019-01-28 21:47:55 لماذا يمكن للبعض تناول ما يحلو لهم دون اكتساب الوزن؟ |  2019-01-28 21:46:11 الصدمة تسيطر على حديقة الأمراء بسبب نيمار |  2019-01-28 21:43:53 حماس تتلقى دعوة لزيارة موسكو |  2019-01-28 21:39:58 مقتل الشاب رمزي مجدي حماد باطلاق نار في يافا |  2019-01-28 18:52:58 رئيس حزب من اجلنا وليد ذياب : نتائج استطلاع صندوق ابراهيم تتطابق مع استراتيجية حزبنا |  2019-01-28 18:51:53 تسرّب مادة الزجاج السائل في مصنع بالمنطقة الصناعية تسيبوريت |  2019-01-28 18:50:44 سبق علمي في المجتمع العربي للمدرسة الاعدادية الشاملة عين ماهل |  2019-01-28 17:47:04 الحركة الاسلامية تختتم حملة اغاثة الايتام والمحتاجين |  2019-01-28 17:39:55 ايران تهدد بإزالة اسرائيل عن خارطة العالم |  2019-01-28 17:38:31 النائب عيساوي فريج يلتمس للعليا ضد المماطلة بالتصويت على اقتراح قانون نقابة المحامين" علامة الإجتياز" |  2019-01-28 14:50:54 أردوغان: تركيا ستصنع طائرة مسيرة مسلحة هي الأكبر حجما في العالم |  2019-01-28 14:50:24 فريق التحقيق الدولي في قضية خاشقجي يبدأ زيارته لتركيا |

الرئيسية | فلسطين



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حماس تتلقى دعوة لزيارة موسكو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تلقت حركة حماس دعوة لزيارة موسكو في بداية شهر شباط المقبل.  وقال عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس د. باسم نعيم  إن الحركة تسلمت دعوة معهد الدراسات الشرقية التابع لوزارة الخارجية الروسية.  وكان المعهد سلم دعوات لعدد من الفصائل الفلسطينية التي التقت في العام الماضي بموسكو للبحث في ملفات عديدة، وفِي مقدمتها الوضع الفلسطيني الداخلي، وإمكان إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام.  واعرب نعيم عن ترحيب حركة حماس من جهتها بالدعوة، وأنها تتطلع إلى استغلال هذه الفرصة المهمة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، استنادًا إلى ما تم التوافق عليه سابقًا بين فصائل العمل الوطني.
حماس تتلقى دعوة لزيارة موسكو




كلمات متعلقة

حماس, تتلقى, دعوة, لزيارة, موسكو,

تابعونــا

الشرطة تواصل التحقيق في ظروف مقتل فلسطيني من قرية المغير الشرطة تواصل التحقيق في ظروف مقتل فلسطيني من قرية المغير 2019-01-27 | 09:30:50

تواصل شرطة يهودا والسامرة التحقيق في ملابسات مقتل حمدي نعسان في 38 من العمر باطلاق...

المالكي يرد على تحريض ديختر المالكي يرد على تحريض ديختر 2019-01-26 | 13:33:50

اعتبر وزير الخارجية د. رياض المالكي ان تحريض الوزير الاسرائيلي آفي ديختر، على...

الأحمد: حماس لن تكون طرفا بالحكومة والرواتب أكثر من 50% الأحمد: حماس لن تكون طرفا بالحكومة والرواتب أكثر من 50% 2019-01-26 | 11:55:14

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد: "حماس...

الكابينت يسمح بدخول اموال قطر الى غزة الكابينت يسمح بدخول اموال قطر الى غزة 2019-01-24 | 00:01:15

قرر المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والامنية "الكابينت" السماح...

شهيد وجريحان بقصف اسرائيلي على غزة شهيد وجريحان بقصف اسرائيلي على غزة 2019-01-22 | 18:40:53

استشهد شاب واصيب آخران بقصف اسرائيلي، مساء اليوم، على مخيم البريج وسط قطاع...

محاولة تنفيذ عملية طعن قرب معبر حوارة ومقتل المنفذ محاولة تنفيذ عملية طعن قرب معبر حوارة ومقتل المنفذ 2019-01-21 | 22:14:11

افادت مصادر اعلامية فلسطينية ان الشاب محمد فوزي عدوي (36 عاما) استشهد برصاص قوات...

قرار بهدم منزل عائلة البرغوثي في كوبر قرار بهدم منزل عائلة البرغوثي في كوبر 2019-01-20 | 12:33:40

اخطرت سلطات الجيش صباح اليوم عائلة المعتقل عاصم البرغوثي، بهدم منزله في قرية كوبر...

"الأونروا" تعلق على قرار إغلاق مدارسها بالقدس "الأونروا" تعلق على قرار إغلاق مدارسها بالقدس 2019-01-20 | 10:39:08

أكد الناطق الرسمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" سامي مشعشع بعدم تلقي...

الأحمد يبحث مع جنبلاط التصعيد الإسرائيلي الأحمد يبحث مع جنبلاط التصعيد الإسرائيلي 2019-01-19 | 21:48:59

بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد مع رئيس الحزب...

ابو مازن يتسلّم في 15 الجاري رئاسة مجموعة "الـ77والصين" ابو مازن يتسلّم في 15 الجاري رئاسة مجموعة "الـ77والصين" 2019-01-13 | 14:51:42

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "إن رئيس دولة فلسطين...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids قرية العراقيب النقب تشريد عائلات للمرة 97 جرافات سلطات اسرائيلية النقب الجنوباطلاق نار سيارة ام الفحم جسيمة دون اصابات مواطن شرطة غضب اهالي صبحي حمود متأثرا جراحه قبل عام حادث طرق شرقي بحيرة طبريا جسر أريك دير حنا فتى قاصر بئر ماء شقيب السام مقيد سلاسل حديد مشتبه ضرب اعتقال النقب الجنوب سلمان عامر المحامي باسل فلاح جولس قتل اطلاق النار النقب مشاركة مسيرة وادي زبالة حافلات العودة 19 النكبة محمد المختار ركوب امواج التزلج الدولية اول عربي من البلاد جسر الزرقاء طعن محمد الهواشلة شاب عربي ضواحي ديمونا الشرطة تحقق خلفية جنائية على ما يبدو اصابة سائق انقلاب سيارة البعنة دير الاسد مظاهرة قطرية حاشدة قلنسوة رفضا استنكارا جريمة هدم البيوت 11 بيتا مشاركة واسعة جسم مشبوه ام الفحم تفكيك حي الملساء المدينة الشرطة متفجرات سخنين مكابي تل ابيب مباراة ستاد الدوحة دوري جمهور لقاء شوهم ابراهيم سعد مصرع عامل طرعان سقط ارتفاع شاهق الطابق الثالث اصابة خطيرة حادث طرق دهس سيارة كفر مندا طفلة مستشفى اسعاف شرطة اللقية مدرسة تخريج احتفال فوج كوكبة جديدة طلابها النقب الشاملة اقرأ
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com