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مقتل الشاب رمزي مجدي حماد باطلاق نار في يافا



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقي الشاب رمزي مجدي حماد 23 عاماً من مدينة يافا مصرعه اثر تعرضه لاطلاق نار في المدينة مساء اليوم الاثنين .


وجاء في  بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل  تلقت الشرطة  بلاغ حول مصاب  بحالة صعبة (وفق مصادر طبية) إثر إطلاق نار في مدينة يافا.
هذا وأحيل المصاب إلى مشفى فولفسون لتلقي العلاج.
مع تلقي البلاغ، وصلت قوات من الشرطة الى المكان، وشرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.
الخلفية لوقوع الحادث جنائية.التحقيق  مستمر.

وجاء في بيان لاحق ان الشاب قد توفي متأثراً بجراحه البالغة.




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