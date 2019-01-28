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رئيس حزب من اجلنا وليد ذياب : نتائج استطلاع صندوق ابراهيم تتطابق مع استراتيجية حزبنا



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بعد ظهور نتائج استطلاع الراي الذي تم اجراءه من قبل مبادرات صندوق إبراهيم والذي اظهر ان 64% من مواطني الدولة العرب يؤيدون انضمام أحزاب عربية الى الائتلاف الحكومي المقبل .


 هذا وقد رحب حزب "من اجلنا" بنتيجه الاستطلاع معتبرا انها جاءت لتؤكد أن المواطنين العرب على قدر واعي من المسؤوليه والشفافية، قادرين على صناعه تغيير حقيقي وإيصال من أجلنا للائتلاف الحكومي  ، هذا وقد صرح رئيس حزب من اجلنا وليد ذياب أن هذه النتيجة تتطابق  مع اجنده  الحزب وايدولجيته في ضرورة انضمام الحزب للحكومه المقبله والعمل من داخلها في سبيل سد الفجوات وتقوية المجتمع العربي في دولة اسرائيل .
رئيس حزب من اجلنا وليد ذياب : نتائج استطلاع صندوق ابراهيم تتطابق مع استراتيجية حزبنا




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