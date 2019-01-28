تسرّب مادة الزجاج السائل في مصنع بالمنطقة الصناعية تسيبوريت

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي-عملت طواقم اطفاء وانقاذ من محطة الناصرة على معالجة تسرّب مادة الزجاج السائل بدرجة حرارة مرتفعة في مصنع فينيتسيا بالمنطقة الصناعية "تسيبوريت". ومع وصول الطواقم الى المكان تبيّن أنّ الحديث يدور حول انسكاب المادة من ارتفاع 12 مترًا، حيث عملت طواقم الطوارئ على وقف انسكاب المادة.