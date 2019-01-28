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سبق علمي في المجتمع العربي للمدرسة الاعدادية الشاملة عين ماهل



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في انجاز غير مسبوق للمدرسة الاعدادية حقق طلاب التاسع موفيت بقيادة المعلمة آية زريقي  ومربي الصف الاستاذ ساهر حبيب الله فوزا مميزا على صعيد مدارس الدولة بمسابقة الفضاء العالمية، حيث حاز البحث المتفوق تحت عنوان" تاثير ظروف الجاذبية على افراز انزيم الأملاز ونزيم الليباز من الخلايا العنبية للبنكرياس" على المرتبة الولى وموافقة ارساله الى الفضاء.


فقد تألق الطلاب في عرض مشروعهم باللغتين العبرية والانجليزية أمام 37 حكما منهم 12 عالم فضاء من وكالة ناسا العالمية ، حيث تجهز الطلاب على مدار سنتين لهذا المشروع من خلال الدراسة وقراءة مقالات علمية وزيارة مختبرات وجامعات، مستشفيات، مختصين، وعلماء في مجال البنكرياس والتي أثمرت عن حصولهم على المرتبة الأولى باستحقاق على مستوى الدولة.

هذا وبعد الانجاز الكبير سيقوم الطلاب باجراء البحث في المحتبرات الجامعية بمرافقة باحثين مختصين، وانتظار التجربة حين عودتها الى الارض وتحليل النتائج وكتابة المقال النهائي باسم الطلاب.
سبق علمي في المجتمع العربي للمدرسة الاعدادية الشاملة عين ماهل




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