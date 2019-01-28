سبق, علمي, في, المجتمع, العربي, للمدرسة, الاعدادية, الشاملة, عين, ماهل,

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بعد ظهور نتائج استطلاع الراي الذي تم اجراءه من قبل مبادرات صندوق إبراهيم والذي...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ...
اختتمت الجمعية الإسلامية لإغاثة الايتام والمحتاجين-المنبثقة عن الحركة الإسلامية...
قدم رئيس لوبي المتدربين بالكنيست ومقدم قانون نقابة المحامين" علامة الاجتياز"...
استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفدا...
في اعقاب نشر قرار وزارة الصحة الأسبوع الفائت حول عدم الاعتراف بشهادات خريجي...
اعلنت نقابة المعلمين العامة – الهستدروت بداية هذا الاسبوع عن نزاع عمل وذلك في...
كشفت صحيفة يسرائيل هيوم النقاب عن خطة لإعادة إسكان نحو ستة وثلاثين (36) الف مواطن...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي: صباح اليوم الاثنين...
اعتقلت الشرطة فجر اليوم الاثنين 19 شابا من كفر مندا تتراوح اعمارهم بين 15_ 35 بشبهة...