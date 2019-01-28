جامـﭗ, تطلق, إصدارًا, مميزًا, بطعمتين, بمظهر, صافٍ, ومنعش,

تستمر ماركة جامـﭗ في المفاجآت والتجدّد، في أعقاب النجاح بين جمهور المستهلكين، الذي جلبته مجموعة المشروبات الصافية والمنعشة التي تمّ اطلاقها في صيف 2018، أطلقت جامـﭗ اصدارًا مميزًا آخر، الطعمتان التي أضيفت إلى الطعمات المألوفة والمفضّلة مثل: توت موز، برتقال وعنب.

الطعمات الجديدة هي جزء من التحوّل الكبير الذي تشهده ماركة جامـﭗ ويتضمن مظهر جديد، شبابيّ، لذيذ وبألوان متعددة وكذلك قنينة عائلية جديدة وسهلة الحمل.المنتجات الجديدة من جامـﭗ متوفرة في قنينة عائلية بسعة 1.5 لتر،تتوفر منتجات ماركة جامـﭗ في شبكات التسويق وفي معظم الحوانيت في أنحاء البلاد.