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ايران تهدد بإزالة اسرائيل عن خارطة العالم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



هدد العميد حسين سلامي نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، بإزالة إسرائيل عن الخارطة السياسية العالمية، مشيرا الى ان هذه استراتيجية بلاده تجاه اسرائيل.ووصف العميد سلامي القصف الاسرائيلي لسوريا انه حماقات تتبعها إسرائيل تجعلها أقرب إلى مصيرها.  وتوعد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، بأن أي حرب جديدة تبدأها إسرائيل في المنطقة ستؤدي إلى زوالها وتحرير الأراضي المحتلة.  وتابع سلامي في هذا السياق قائلا، إن إسرائيل في حال استمرت في ممارساتها "الحمقاء"، فلن يجد الإسرائيليون مكانا لدفن جثث قتلاهم.
ايران تهدد بإزالة اسرائيل عن خارطة العالم




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