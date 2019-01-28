قدم رئيس لوبي المتدربين بالكنيست ومقدم قانون نقابة المحامين" علامة الاجتياز" للامتحانات الثلاث الاخيرة، النائب عيساوي فريج، اليوم الاثنين، التماساً الى المحكمة العليا، ضد كل من رئيس الكنيست يولي ادلشتاين ورئيس لجنة الكنيست ميكي زوهر، مطالباً اياهما بعقد جلسة طارئة للكنيست والتصويت على اقتراح القانون بالقراءتين الثانية والثالثة.

وطالب النائب فريج في الالتماس المحكمة العليا بعقد جلسة مستعجلة لأهمية القضية.ومما جاء في الالتماس ان اهمية عقد جلسة المحكمة بشكل عاجل تعود الى انه في 31 الشهر الجاري سيتم عقد حفل تأهيل المحامين الجدد ومن الواجب ان يكون الطلاب الذين تم افشالهم في الامتحانات الثلاثة الاخيرة جزءا من هذا الحفل.من الجدير بالذكر ان النائب عيساوي فريج ابرق قبل ايام برسالة موقعة بأسماء 64 عضو كنيست من الاحزاب المختلفة الى كل من سكرتير الحكومة" تساحي برافرمان" ورئيس الكنيست ادلشتاين يطالب بعقد جلسة مستعجلة للكنيست والتصويت على اقتراح قانون نقابة المحامين" علامة الإجتياز" بالقراءتين الثانية والثالثة، وكان رد ادلشتاين ان جلسة كهذه يجب ان تبادر لها الحكومة بنفسها اما سكرتير الحكومة ففضل الصمت وعدم التجاوب مع هذا المطلب الملح والعاجل.