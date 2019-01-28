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اللاعب لؤي طه يرزق بالتوأم محمد وعدي



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



رزق الله مساء امس اللاعب وسفير الوسط العربي في الدرجة العليا لؤي عبدالكريم طه لاعب هبوعيل بئر السبع بتوأم قامت العائلة بتسميتهم محمد وعدي شقيقان لعبد الكريم.

 الف مبروك يا لؤي.




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