اللاعب, لؤي, طه, يرزق, بالتوأم, محمد, وعدي,

رزق الله مساء امس اللاعب وسفير الوسط العربي في الدرجة العليا لؤي عبدالكريم طه لاعب هبوعيل بئر السبع بتوأم قامت العائلة بتسميتهم محمد وعدي شقيقان لعبد الكريم.

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اصابة لاعب مكابي طبعون عماد زياد بعد الاعتداء عليه من لاعب بلدي شعب 2019-01-26 | 17:28:21 عبر مسؤولو فريق مكابي بسمة طبعون عن غضبهم الشديد من الاعتداء الذي تعرض له لاعب...

حل فريق هبوعيل شفاعمرو بشكل نهائي 2019-01-24 | 18:06:50 علمنا قبل قلبل بأن المحكمة التأديبية لاتحاد كرة القدم القطري ردت الالتماس الذي...

اقالة مدرب اتحاد ابناء سخنين عمير تورجمان 2019-01-20 | 17:06:13 اقالت ادارة اتحاد ابناء سخنين اليوم الاحد مدرب الفريق عمير تورجمان بعد النتائج...

اتحاد ابناء سخنين يضم المدافع الايسر عمنويل امبولا من رعنانا 2019-01-17 | 10:19:48 اعلنت ادارة فريق اتحاد ابناء سخنين اليوم الخميس رسميا انضمام اللاعب والمدافع...

اتحاد ابناء سخنين يخسر امام نتانيا ويتورط في قاع اللائحة 2018-12-25 | 22:01:28 مني فريق اتحاد ابناء سخنين بخسارة بيتية قاسية أمام مكابي نتانيا بهدفين مقابل لا...

منتخب كرة اليد للشباب في مدرسة طرعان الثانوية يفوز بالمرتبة الاولى 2018-12-16 | 13:11:44 للسنة الثانية على التوالي، فاز منتخب كرة اليد للشباب التابع لمدرسة طرعان...

تعادل بطعم الفوز لاتحاد ابناء سخنين على هبوعيل بئر السبع 2018-12-08 | 20:24:31 تعادل اتحاد ابناء سخنين أمام فريق القمة هبوعيل بئر السبع في مباراة خارجية صعبة...

بطولة البلالد للكراتية بمشاركة فرق عربية 2018-12-05 | 11:43:19 شارك فريق حسني كاي كراتية الممثل في البلدان التالية: جلجولية، كفر قاسم، الطيبة،...

نجوان غريب يستقيل من تدريب فريق أخاء الناصرة 2018-12-03 | 09:56:33 أعلن المدرب واللاعب السابق ابن مدينة الناصرة نجوان غريب استقالته من تدريب فريق...