فريق, التحقيق, الدولي, في, قضية, خاشقجي, يبدأ, زيارته, لتركيا,

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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بلاده توشك خلال أشهر على...
كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن اللقاء المقبل حول سوريا في أستانا...
سجلت مديرة وحدة جودة خدمة العميل في مركز السعادة التابع لأمانة حائل، الهنوف...
أعلنت صحفة “رئاسة الجمهورية العربية السورية” على موقع فيسبوك أنّ أسماء الأسد...
ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار سدّ في منطقة برومادينيو في جنوب شرق البرازيل إلى 58...
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أكثر من 25 مليون مهاجر غير شرعي يعيشون في...
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسميا مساء اليوم عن اعتراف إسرائيل...
أفادت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف...
اتهمت وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية الأسبوع المنصرم، الاتحاد الأوروبي...
أدى إعصار شديد في تركيا إلى إصابة أكثر من 12 شخصًا، وتضرر طائرات وحافلات بشكل كبير،...