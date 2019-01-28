فريق, التحقيق, الدولي, في, قضية, خاشقجي, يبدأ, زيارته, لتركيا,

بدأ فريق التحقيق الدولي في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي زيارة إلى تركيا، حيث اجتمعت رئيسة الفريق أغنيس كالامارد وزملاؤها في أنقرة بوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" اليوم الاثنين مقطع فيديو يظهر لحظة استقبال تشاووش أوغلو لكالامارد، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي، وأعضاء آخرين في فريق التحقيق الأممي.وأكد مكتب النائب العام في اسطنبول، عرفان فيدان، أنه سيجتمع أيضا بفريق المحققين خلال هذه الزيارة.وستستغرق زيارة الفريق إلى تركيا أسبوعا بهدف تقييم "طبيعة ومدى مسؤولية دول وأفراد" عن مقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي.وأكدت كالامارد السبت أنها تقدمت إلى السعودية بطلب السماح لها بزيارة المملكة، وكذلك زيارة مسرح الجريمة - مقر قنصليتها في اسطنبول.وسيقدم فريق التحقيق تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته المقبلة شهر يونيو، وهو سيضم توصيات فيما يتعلق بضمان "مساءلة رسمية" في القضية المدوية.