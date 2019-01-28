تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-28 14:50:54 أردوغان: تركيا ستصنع طائرة مسيرة مسلحة هي الأكبر حجما في العالم |  2019-01-28 14:50:24 فريق التحقيق الدولي في قضية خاشقجي يبدأ زيارته لتركيا |  2019-01-28 15:00:19 نيمار يغيب عن لقاء مانشستر يونايتد بدوري الأبطال |  2019-01-28 13:00:50 المطران عطا الله حنا : القدس تمر بكارثة حقيقية غير مسبوقة والبؤر الاستيطانية منتشرة في البلدة القديمة |  2019-01-28 12:04:09 لافروف: اللقاء المقبل حول سوريا منتصف الشهر المقبل |  2019-01-28 11:47:08 بمبادرة الطيبي - اجتماع هام في وزارة الصحة وتوضيح النقاط المتعلقة بقرار الوزارة حول الاعتراف بجامعات طب |  2019-01-28 11:11:30 تعيين أول سعودية مختصة في رصد سعادة المواطنين |  2019-01-28 10:50:55 أول دولة في العالم تفجر "قنبلة نووية" لاستخراج الغاز |  2019-01-28 10:50:46 اسماء الاسد تخضع لعملية جراحية لعلاج سرطان الثدي |  2019-01-28 10:09:09 نقابة المعلمين الهستدروت تعلن نزاع عمل بسبب استمرار وزارة المعارف عقد امتحانات النجاعة - الميتساف‎ |  2019-01-28 10:03:08 ارتفاع حصيلة انهيار سدّ منجمي في البرازيل إلى 58 قتيلاً |  2019-01-28 09:10:32 سبب مرض ألزهايمر قد يعيش داخل فمك! |  2019-01-28 09:01:21 خطة جديدة تسعى لإخلاء السكان البدو من القرى غير المعترف بها بالنقب وتمديد شارع 6....أبو عرار - لن تمر |  2019-01-28 08:59:46 تل ابيب - مصرع شاب 20 عاما بحادث دراجة نارية |  2019-01-28 08:42:08 اعتقالات في كفرمندا على خلفية شجار المفرقعات |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فريق التحقيق الدولي في قضية خاشقجي يبدأ زيارته لتركيا



  |     |   اضافة تعليق



بدأ فريق التحقيق الدولي في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي زيارة إلى تركيا، حيث اجتمعت رئيسة الفريق أغنيس كالامارد وزملاؤها في أنقرة بوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.



ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" اليوم الاثنين مقطع فيديو يظهر لحظة استقبال تشاووش أوغلو لكالامارد، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي، وأعضاء آخرين في فريق التحقيق الأممي.


وأكد مكتب النائب العام في اسطنبول، عرفان فيدان، أنه سيجتمع أيضا بفريق المحققين خلال هذه الزيارة.


وستستغرق زيارة الفريق إلى تركيا أسبوعا بهدف تقييم "طبيعة ومدى مسؤولية دول وأفراد" عن مقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي.


وأكدت كالامارد السبت أنها تقدمت إلى السعودية بطلب السماح لها بزيارة المملكة، وكذلك زيارة مسرح الجريمة - مقر قنصليتها في اسطنبول.


وسيقدم فريق التحقيق تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته المقبلة شهر يونيو، وهو سيضم توصيات فيما يتعلق بضمان "مساءلة رسمية" في القضية المدوية.




كلمات متعلقة

فريق, التحقيق, الدولي, في, قضية, خاشقجي, يبدأ, زيارته, لتركيا,

تابعونــا

أردوغان: تركيا ستصنع طائرة مسيرة مسلحة هي الأكبر حجما في العالم أردوغان: تركيا ستصنع طائرة مسيرة مسلحة هي الأكبر حجما في العالم 2019-01-28 | 14:50:54

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بلاده توشك خلال أشهر على...

لافروف: اللقاء المقبل حول سوريا منتصف الشهر المقبل لافروف: اللقاء المقبل حول سوريا منتصف الشهر المقبل 2019-01-28 | 12:04:09

كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن اللقاء المقبل حول سوريا في أستانا...

تعيين أول سعودية مختصة في رصد سعادة المواطنين تعيين أول سعودية مختصة في رصد سعادة المواطنين 2019-01-28 | 11:11:30

سجلت مديرة وحدة جودة خدمة العميل في مركز السعادة التابع لأمانة حائل، الهنوف...

اسماء الاسد تخضع لعملية جراحية لعلاج سرطان الثدي اسماء الاسد تخضع لعملية جراحية لعلاج سرطان الثدي 2019-01-28 | 10:50:46

أعلنت صحفة “رئاسة الجمهورية العربية السورية” على موقع فيسبوك أنّ أسماء الأسد...

ارتفاع حصيلة انهيار سدّ منجمي في البرازيل إلى 58 قتيلاً ارتفاع حصيلة انهيار سدّ منجمي في البرازيل إلى 58 قتيلاً 2019-01-28 | 10:03:08

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار سدّ في منطقة برومادينيو في جنوب شرق البرازيل إلى 58...

ترامب: لدينا أكثر من 25 مليون مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة ترامب: لدينا أكثر من 25 مليون مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة 2019-01-28 | 06:10:58

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أكثر من 25 مليون مهاجر غير شرعي يعيشون في...

نتنياهو يعترف رسميا بالقيادة الجديدة في فنزويلا نتنياهو يعترف رسميا بالقيادة الجديدة في فنزويلا 2019-01-27 | 20:21:41

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسميا مساء اليوم عن اعتراف إسرائيل...

مصادر روسية:الدفاعات السورية تسقط أهدافا معادية باللاذقية مصادر روسية:الدفاعات السورية تسقط أهدافا معادية باللاذقية 2019-01-27 | 17:20:54

أفادت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف...

إسرائيل تتهم الاتحاد الأوروبي بدعم منظمات "BDS" إسرائيل تتهم الاتحاد الأوروبي بدعم منظمات "BDS" 2019-01-27 | 15:00:08

اتهمت وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية الأسبوع المنصرم، الاتحاد الأوروبي...

اصابات واضرار اثر إعصار شديد ضرب مطار أنطاليا في تركيا اصابات واضرار اثر إعصار شديد ضرب مطار أنطاليا في تركيا 2019-01-27 | 14:03:34

أدى إعصار شديد في تركيا إلى إصابة أكثر من 12 شخصًا، وتضرر طائرات وحافلات بشكل كبير،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طلاق مسلسلات تركية زوج شمال البلاد تتابع مدبلجة المحامي مراد مفرعالثانوية الشاملة ام الفحم تحتفي تحتفل تخريج طلابها الفوج الجديد قاصران تحطيم زجاج مدرسة تخريب ممتلكات الطيبة مدينة لائحة اتهام محكمة مصرع رجل عربي بحادث طرق مروع قرب العفولة سيارة شرطة اسعاف شاحنة ابراهيم بكر زعبي الناعورة أئمة المساجد الاهالي ام الفحم يتظاهرون ضد اطلاق النار بيع السلاحضبط بندقية اعتقال شاب اطلاق نار اعراس افراح في وادي عارة الشرطة مكافحة ظاهرة حافظ الحفني الحاج صياد يافا اطباء محاولات انعاش توفي حريق مكاتب بتسيلم حقوق الانسان القدس مدينة طاقم تحقيق اضرار النيران اطفاء بئر السبع طعن فلسطيني اطلاق نار عملية تنفيذ شرطي اصابة مصرع شخص باجواء مميزة، وبحضور العشرات من عائلات الطلاب واهالي جسر الزرقاء، احتفلت المدرسة الثانوية بجسر الزرقاء بتخريج الفوج الـ 24 بالقاعة الرياضيكفر مندا مظاهرة لجنة شعبية القدس الاقصى مشاركة اهالي القرية اعدادية البطوف 30 طالبا دون اطار مدرسة افتتاح عام دراسي مدينة اصابة متوسطة شاب تعرض اطلاق نار كفر قاسم منطقة صناعية شرطة اسعاف أموال ضريبة الارنونا مجلس مجدال تيفن مجلس كسرى سميع يانوح جت توزيع مخدرات مطعم هروين الناصرة تفتيش كيلوغرام اعتقال صاحب شاب اخر
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com