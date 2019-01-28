نيمار, يغيب, عن, لقاء, مانشستر, يونايتد, بدوري, الأبطال,

خرج المدرب الألماني لباريس سان جرمان الفرنسي، توماس توخل، ليؤكد صحة التكهنات بشأن حالة نيمار خلال الفترة المقبلة.

وقال توخيل إنه سيكون "من الصعب جدا" على النجم البرازيلي خوض المباراة ضد مانشستر يونايتد، في ذهاب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا يوم 12 فبراير.واوضح "سيكون من المبكر الحديث عن تاريخ لعودة نيمار لأنه يتعين علينا انتظار استجابته للعلاج لمعرفة فكرة أوضح عن غيابه".وتعرض نيمار للإصابة في مشط القدم خلال مباراة فريقه ضد ستراسبورغ، الأربعاء الماضي، وهي الإصابة ذاتها التي أجبرته على الخضوع لعملية جراحية الموسم الماضي وغيابه عن الملاعب لثلاثة أشهر.وتأتي الإصابة الجديدة قبل ثلاثة أسابيع من لقاء فريقه المرتقب ضد مانشستر يونايتد في 12 الشهر المقبل ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وتحدثت وسائل إعلام، الأحد، عن أنه لن يكون قادرا على المشاركة، وبينها صحيفة "لو باريزيان" التي أشارت إلى أن الفحوص المختلفة كشفت عن "شعر في مشط القدم الخامس".