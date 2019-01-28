تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-28 13:00:50 المطران عطا الله حنا : القدس تمر بكارثة حقيقية غير مسبوقة والبؤر الاستيطانية منتشرة في البلدة القديمة |  2019-01-28 12:04:09 لافروف: اللقاء المقبل حول سوريا منتصف الشهر المقبل |  2019-01-28 11:47:08 بمبادرة الطيبي - اجتماع هام في وزارة الصحة وتوضيح النقاط المتعلقة بقرار الوزارة حول الاعتراف بجامعات طب |  2019-01-28 11:11:30 تعيين أول سعودية مختصة في رصد سعادة المواطنين |  2019-01-28 10:50:55 أول دولة في العالم تفجر "قنبلة نووية" لاستخراج الغاز |  2019-01-28 10:50:46 اسماء الاسد تخضع لعملية جراحية لعلاج سرطان الثدي |  2019-01-28 10:09:09 نقابة المعلمين الهستدروت تعلن نزاع عمل بسبب استمرار وزارة المعارف عقد امتحانات النجاعة - الميتساف‎ |  2019-01-28 10:03:08 ارتفاع حصيلة انهيار سدّ منجمي في البرازيل إلى 58 قتيلاً |  2019-01-28 09:10:32 سبب مرض ألزهايمر قد يعيش داخل فمك! |  2019-01-28 09:01:21 خطة جديدة تسعى لإخلاء السكان البدو من القرى غير المعترف بها بالنقب وتمديد شارع 6....أبو عرار - لن تمر |  2019-01-28 08:59:46 تل ابيب - مصرع شاب 20 عاما بحادث دراجة نارية |  2019-01-28 08:42:08 اعتقالات في كفرمندا على خلفية شجار المفرقعات |  2019-01-28 06:10:58 ترامب: لدينا أكثر من 25 مليون مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة |  2019-01-28 06:00:01 منخفض جوي سريع سيضرب البلاد اليوم - امطار وعواصف |  2019-01-27 21:43:30 حرق بيوت وسيارة والقاء حجارة ومفرقعات خلال شجار عنيف على خلفية الانتخابات في كفرمندا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

المطران عطا الله حنا : القدس تمر بكارثة حقيقية غير مسبوقة والبؤر الاستيطانية منتشرة في البلدة القديمة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفدا من جامعة عمان الاهلية حيث رحب بزيارتهم وقد استقبلهم سيادته في كنيسة القيامة في القدس القديمة حيث وضعهم في صورة ما تتعرض له مدينة القدس من سياسات احتلالية خطيرة غير مسبوقة وبشكل متسارع حيث ان كل شيء في مدينة القدس يتبدل ويتغير نحو الاسوأ.



القدس مدينة تُسرق منا في كل يوم وندعوكم للتجول في البلدة القديمة من القدس لكي تشاهدوا بأم العين ما يحدث في مدينتنا المقدسة حيث اصبحت البؤر الاستيطانية منتشرة في كل مكان واصبح المستوطنون المتطرفون يصولون ويجولون في البلدة القديمة من القدس بحماية من السلطات الاحتلالية.


القدس في خطر كبير ونحن ندق ناقوس الخطر لعل صوته يصل الى حيثما يجب ان يصل فالقدس يسلبها منا المحتلون المستوطنون والمتطرفون عبر عملائهم وسماسرتهم وادواتهم وعبر اناس فقدوا ضميرهم وانسانيتهم واخلاقهم .


ولكن وبالرغم من هذه الصورة القاتمة التي تمر بها مدينة القدس الا انه في المقابل هنالك شعب موجود في هذه المدينة وهنالك شباب يتصدون بصدورهم العارية وهنالك من يدافعون عن القدس ومقدساتها واوقافها وهويتها العربية الفلسطينية .


ننتظر من اخوتنا العرب ان يكونوا مع القدس وان يعبروا عن تضامنهم مع شعبنا الفلسطيني بوسائل عملية وليس فقط من خلال اطلاق بيانات ومواقف سياسية هنا وهناك .


ان الحفاظ على القدس والدفاع عنها في وجه هذه الهجمة الشرسة التي تتعرض لها انما يحتاج الى مبادرات خلاقة وسياسات وبرامج استراتيجية للنهوض بالمدينة المقدسة التي تسلب منا في كل يوم وفي كل ساعة.


نتمنى منكم واثناء زيارتكم ان تشاهدوا حقيقة ما يحدث في القدس وما يحدث في القدس لا يسر اي فلسطيني واي عربي واي انسان عنده قيم اخلاقية او انسانية نبيلة .


ان المشروع الصهيوني في المدينة المقدسة يتم تطبيقه على الارض في حين اننا لا نرى في المقابل مشروعا عربيا باستثناء بعض المؤتمرات التي نسمع عنها بين الفينة والاخرى .


ما اود ان اقوله لكم بأنه حتى وان تخلى عنا بعض العرب وتآمر علينا الغرب فإننا لن نترك القدس فريسة لاعدائها ولن نترك فلسطين التي هي وطننا وارضنا وقضيتنا وعنوان انتماءنا .


الكثيرون يتآمرون علينا ويخططون لتصفية قضيتنا وهنالك من يطبعون مع الاحتلال وكأن مدينة القدس والقضية الفلسطينية لا تعاني من الاحتلال وسياساته وممارساته .نقول لكم وبصفتكم شخصيات مثقفة واكاديمية بأن فلسطين بحاجة اليكم وبحاجة الى كل انسان حر في هذه المنطقة العربية .


فلسطين تناشدكم وتناشد الضمير العربي بضرورة الالتفات اليها وخاصة الاهتمام بما يحدث في مدينة القدس التي تُستهدف بطرق مختلفة ومتعددة .


الفلسطينيون المسيحيون والمسلمون هم ابناء شعب واحد ويدافعون عن قضية واحدة ونحن نتمنى ونطالب بأن تكون بوصلة العرب نحو فلسطين ونحو مدينة القدس لان القضية الفلسطينية هي قضية العرب الاولى هكذا كانت وهكذا يجب ان تبقى .


قدم سيادته للوفد تقريرا تفصيليا عن احوال مدينة القدس كما واجاب على عدد من الاسئلة والاستفسارات .




كلمات متعلقة

المطران, عطا, الله, حنا, :, القدس, تمر, بكارثة, حقيقية, غير, مسبوقة, والبؤر, الاستيطانية, منتشرة, في, البلدة, القديمة,

تابعونــا

بمبادرة الطيبي - اجتماع هام في وزارة الصحة وتوضيح النقاط المتعلقة بقرار الوزارة حول الاعتراف بجامعات طب بمبادرة الطيبي - اجتماع هام في وزارة الصحة وتوضيح النقاط المتعلقة بقرار الوزارة حول الاعتراف بجامعات طب 2019-01-28 | 11:47:08

في اعقاب نشر قرار وزارة الصحة الأسبوع الفائت حول عدم الاعتراف بشهادات خريجي...

نقابة المعلمين الهستدروت تعلن نزاع عمل بسبب استمرار وزارة المعارف عقد امتحانات النجاعة - الميتساف‎ نقابة المعلمين الهستدروت تعلن نزاع عمل بسبب استمرار وزارة المعارف عقد امتحانات النجاعة - الميتساف‎ 2019-01-28 | 10:09:09

اعلنت نقابة المعلمين العامة – الهستدروت بداية هذا الاسبوع عن نزاع عمل وذلك في...

خطة جديدة تسعى لإخلاء السكان البدو من القرى غير المعترف بها بالنقب وتمديد شارع 6....أبو عرار - لن تمر خطة جديدة تسعى لإخلاء السكان البدو من القرى غير المعترف بها بالنقب وتمديد شارع 6....أبو عرار - لن تمر 2019-01-28 | 09:01:21

كشفت صحيفة يسرائيل هيوم النقاب عن خطة لإعادة إسكان نحو ستة وثلاثين (36) الف مواطن...

تل ابيب - مصرع شاب 20 عاما بحادث دراجة نارية تل ابيب - مصرع شاب 20 عاما بحادث دراجة نارية 2019-01-28 | 08:59:46

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي: صباح اليوم الاثنين...

اعتقالات في كفرمندا على خلفية شجار المفرقعات اعتقالات في كفرمندا على خلفية شجار المفرقعات 2019-01-28 | 08:42:08

اعتقلت الشرطة فجر اليوم الاثنين 19 شابا من كفر مندا تتراوح اعمارهم بين 15_ 35 بشبهة...

منخفض جوي سريع سيضرب البلاد اليوم - امطار وعواصف منخفض جوي سريع سيضرب البلاد اليوم - امطار وعواصف 2019-01-28 | 06:00:01

اليوم الاثنين، توقعت دائرة الارصاد الجوية، بأن يطرأ انخفاض ملموس اخر على درجات...

حرق بيوت وسيارة والقاء حجارة ومفرقعات خلال شجار عنيف على خلفية الانتخابات في كفرمندا حرق بيوت وسيارة والقاء حجارة ومفرقعات خلال شجار عنيف على خلفية الانتخابات في كفرمندا 2019-01-27 | 21:43:30

شهدت بلدة كفرمندا مساء اليوم الأحد شجار عنيف بين مجموعة شبان , مما ادى الى حرق منزل...

ضبط اسلحة وذخيرة في كفرقاسم والطيبة ضبط اسلحة وذخيرة في كفرقاسم والطيبة 2019-01-27 | 17:11:27

جاء في بيان صادر عن الشرطة :"خلال نشاط للشرطة لمحاربة العنف في منطقة المثلث تم هذا...

شاب من البعنة يعتدي على شابة ويسرق هاتفها لرفضها تقبيله شاب من البعنة يعتدي على شابة ويسرق هاتفها لرفضها تقبيله 2019-01-27 | 14:16:07

اعتقلت شرطة الشمال شاب يبلغ من العمر 23 عاماً من سكان قرية البعنة بشبهة الاعتداء...

منتدى المحامين الدروز خلال اجتماع بوزير المالية كاحلون:لانك ضمير هذه الحكومة نعتمد عليك بتصحيح اجحاف قانون القومية منتدى المحامين الدروز خلال اجتماع بوزير المالية كاحلون:لانك ضمير هذه الحكومة نعتمد عليك بتصحيح اجحاف قانون القومية 2019-01-27 | 14:41:35

اجتمع مساء امس وزير المالية موشيه كاحلون مع أعضاء منتدى المحامين الدروز في مدينة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة خطيرة عالقون حادث طرق بين سيارتين قرب عكا مفرق جيلون الشرطة مروع حريق مسجد الجزار عكا هائل البلدة القديمة اضرار جسيمة دون اصابات الأربعاء المقبل بداية تداول ورقة مالية جديدة فئة 200 شيكلشارع وادي عارة القاء حجارة شرطة شبان مدخل عرعرة ادم فقير ابطن اعتداء وحشي حيفا يهود ضرب طعن اطلاق نار شابة فلسطينية عملية القدس سوق شارع يافا اليوم الاثنين الملحنفارسبدارنةحيفامرتبةاولىفازالعالميةافلامسينمائيةثانوية دبورية تخريج احتفال تحتفل طلاب الفوج ال 41 ثواني عشر مدرسة ضبط مخدرات اسلحة عمال فلسطينيين دون تصاريح تفتيش محلات قرية بلدة تل السبع سمنري سكري سمنة بشارات مركز علاج أول البلاد الناصرة بشارةشعب حادث طرق انقلاب سيارة ذاتي اصابة سائق طفيفة مستشفى نهاريا الزهراوي الطاقم الطبي حيوان نيص مصائد اعتقال شاب من الرامة سلطة حماية الطبيبة شرطة لحوم شاب اعتقال حاول خطف سلاح جندي اسرائيلي قاعدة عسكرية الجنوب الشرطة اجتماع اهالي ام الفحم سبل مكافحة العنف مقتل حسين محاجنة اهالي طلاب يحتجون عدم وجود اطار تعليمي ابنائهم مدرسة البيان الشاملة مدينة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com