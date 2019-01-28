حسن, الشافعي, يحصد, التعليقات, بصورة, جديدة, مع, ابنته,

شارك موزع الموسيقى المصري حسن الشافعي جمهوره في صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

حسن ظهر في الصورة مع ابنته الكبري نادين، وكان يحملها على كتفه، وكتب معلقا: «دائما موجود حتى أحملها»، بينما أخفى وجه ابنته كالعادة، وتلقى عبارات الغزل من قبل جمهوره الذي أحب الصورة.فانز حسن الشافعي طالبوه بأن ينشر صورة واضحة تكشف وجه ابنته، بينما رأى البعض الآخر إن من حقه ان يحافظ على خصوصيتها في هذا السن.حسن الشافعي من مواليد عام 1982، متزوج من اللبنانية زينة بطوط وكان ذلك في عام 2011، وأثناء تصويره برنامج «أراب أيدول»، والذي حقق من خلاله جماهيرية واسعة.الموزع الشهير رزق مؤخرا بابنته الثانية عليا، بعد أن رزق عام 2015 بابنته الأولى نادين، ويحرص الفنان على عدم نشر صور بناته على مواقع التواصل.وكان آخر أعمال الموزع الموسيقي حسن الشافعي هو أغنية «قلبي يحدثني»، التي غناها مع نجم فرقة «وسط البلد»، الفنان هاني عادل، وهي تعد من أهم قصائد الأدب الصوفي التي كتبها الشاعر الصوفي الكبير «بن الفارض».