لافروف:, اللقاء, المقبل, حول, سوريا, منتصف, الشهر, المقبل,

كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن اللقاء المقبل حول سوريا في أستانا سينعقد منتصف الشهر المقبل.

وقال لافروف خلال لقائه نظيره الكازاخستاني: "من دون شك نقدر عاليا جهود أصدقائنا في عقد لقاءات دولية عالية المستوى حول سوريا، واللقاء القادم بهذا الشأن سيعقد في أستانا منتصف الشهر المقبل"​​​.وقد احتضنت العاصمة الكازاخستانية أستانا 10 جولات من المحادثات في إطار الجهود الدولية المبذولة لحل الأزمة السورية، وأسفرت عن التوصل لاتفاق حول إنشاء مناطق لخفض التوتر، التي أدت إلى تراجع في أعمال العنف بشكل ملحوظ في سوريا.