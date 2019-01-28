تعيين, أول, سعودية, مختصة, في, رصد, سعادة, المواطنين,

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كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن اللقاء المقبل حول سوريا في أستانا...
أعلنت صحفة “رئاسة الجمهورية العربية السورية” على موقع فيسبوك أنّ أسماء الأسد...
ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار سدّ في منطقة برومادينيو في جنوب شرق البرازيل إلى 58...
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أكثر من 25 مليون مهاجر غير شرعي يعيشون في...
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسميا مساء اليوم عن اعتراف إسرائيل...
أفادت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف...
اتهمت وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية الأسبوع المنصرم، الاتحاد الأوروبي...
أدى إعصار شديد في تركيا إلى إصابة أكثر من 12 شخصًا، وتضرر طائرات وحافلات بشكل كبير،...
قُتل 27 شخصاً بينهم جنود، وأصيب 77 آخرون، اليوم الأحد، بانفجارين استهدفا كنيسة في...
استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم الجمعة، سفيرة إيرلندا في إسرائيل، أليسون...