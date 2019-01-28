تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-28 10:50:55 أول دولة في العالم تفجر "قنبلة نووية" لاستخراج الغاز |  2019-01-28 10:50:46 اسماء الاسد تخضع لعملية جراحية لعلاج سرطان الثدي |  2019-01-28 10:09:09 نقابة المعلمين الهستدروت تعلن نزاع عمل بسبب استمرار وزارة المعارف عقد امتحانات النجاعة - الميتساف‎ |  2019-01-28 10:03:08 ارتفاع حصيلة انهيار سدّ منجمي في البرازيل إلى 58 قتيلاً |  2019-01-28 09:10:32 سبب مرض ألزهايمر قد يعيش داخل فمك! |  2019-01-28 09:01:21 خطة جديدة تسعى لإخلاء السكان البدو من القرى غير المعترف بها بالنقب وتمديد شارع 6....أبو عرار - لن تمر |  2019-01-28 08:59:46 تل ابيب - مصرع شاب 20 عاما بحادث دراجة نارية |  2019-01-28 08:42:08 اعتقالات في كفرمندا على خلفية شجار المفرقعات |  2019-01-28 06:10:58 ترامب: لدينا أكثر من 25 مليون مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة |  2019-01-28 06:00:01 منخفض جوي سريع سيضرب البلاد اليوم - امطار وعواصف |  2019-01-27 21:43:30 حرق بيوت وسيارة والقاء حجارة ومفرقعات خلال شجار عنيف على خلفية الانتخابات في كفرمندا |  2019-01-27 20:53:50 اتحاد سخنين يخسر امام مكابي بيتح تكفا وغضب عارم من الجمهور وطعن شابين |  2019-01-27 20:21:41 نتنياهو يعترف رسميا بالقيادة الجديدة في فنزويلا |  2019-01-27 17:20:54 مصادر روسية:الدفاعات السورية تسقط أهدافا معادية باللاذقية |  2019-01-27 17:11:27 ضبط اسلحة وذخيرة في كفرقاسم والطيبة |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

﻿جماهير ليفربول تشتري تذاكر "مباراة التتويج".. والسعر مفاجأة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قبل نحو 3 أشهر ونصف على نهاية الدوري الإنجليزي، يتطلع مشجعو ليفربول بشدة إلى تحقيق لقب طال انتظاره، والتتويج ببطولة البريميرليغ للمرة الأولى منذ موسم 1989-1990.



ويحلم "الريدز" برفع كأس البطولة في المباراة الأخيرة بالموسم، ضد ولفرهامبتون واندررز، على ملعب أنفيلد يوم الأحد 12 مايو.


رغبة منطقية تدعمها مسيرة الفريق هذا الموسم، إذ يحتل الصدارة برصيد 60 نقطة بعد 23 جولة، بفارق 4 نقاط عن مطارده المباشر مانشستر سيتي.


لكن يبدو أن جماهير ليفربول لا تكتفي بمجرد الأحلام، وإنما تتطلع إلى ما هو أكثر ، والهدف الآن هو التواجد في مدرجات معقل الفريق، وحضور الحدث الاستثنائي، بفرض تحققه، من قلب الحدث.


تلك الرغبة دفعت عدد من جماهير ليفربول إلى دفع ما يقرب من 6000 جنيه إسترليني (نحو 8000 دولار) ثمنا للتذكرة الواحدة في مباراة ولفرهامبتون، وهي متاحة بالفعل على متاجر إعادة البيع على شبكة الإنترنت.


ويمكن تصور قيمة "تذكرة الاحتفال" إذا علمنا أن السعر الأصلي لتذاكر مباريات ليفربول على ملعبه يتراوح ما بين 37 إلى 59 جنيهًا إسترلينيا (48- 78 دولارا).


يشار إلى أن النادي لا يملك أي سيطرة على تلك المواقع التي تعيد بيع تذاكر مبارياته بأسعار باهظة.




كلمات متعلقة

﻿جماهير, ليفربول, تشتري, تذاكر, "مباراة, التتويج".., والسعر, مفاجأة,

تابعونــا

رسالة رومانسية من رونالدو لحبيبته .. صور رسالة رومانسية من رونالدو لحبيبته .. صور 2019-01-28 | 09:08:42

هنأ النجم البرتغالي، لاعب نادي يوفينيوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، حبيبته...

بنزيما يقود قطار ريال مدريد لدهس إسبانيول بنزيما يقود قطار ريال مدريد لدهس إسبانيول 2019-01-28 | 00:24:58

حقق ريال مدريد انتصارا مهما على إسبانيول، بنتيجة (4-2)، اليوم الأحد، ضمن منافسات...

مؤشر على اقتراب نجم إنتر ميلان من آرسنال مؤشر على اقتراب نجم إنتر ميلان من آرسنال 2019-01-27 | 15:00:39

اقترب آرسنال الإنجليزي، من التعاقد مع نجم إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة...

مورينيو يُهدي هدف مانشستر يونايتد لريال مدريد مورينيو يُهدي هدف مانشستر يونايتد لريال مدريد 2019-01-27 | 13:45:38

يجد مانشستر يونايتد صعوبة في التعاقد مع لاعب بورتو، بعدما كشفت تقارير صحفية عن...

برشلونة لا يمانع رحيل نجمه لآرسنال برشلونة لا يمانع رحيل نجمه لآرسنال 2019-01-27 | 10:29:02

قال تقرير صحفي، اليوم الأحد، إن آرسنال الإنجليزي، يمتلك فرصة استعارة نجم...

يوفنتوس يتأهب لخطف نجم ريال مدريد مقابل 60 مليونًا يوفنتوس يتأهب لخطف نجم ريال مدريد مقابل 60 مليونًا 2019-01-26 | 23:40:56

كشفت تقرير صحفي، عن تأهب يوفنتوس لضم نجم ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي، بعدما...

فالفيردي يرفض التصرف على طريقة جوارديولا وتوخيل فالفيردي يرفض التصرف على طريقة جوارديولا وتوخيل 2019-01-26 | 17:39:32

كشف إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، سبب عدم حديثه مع اللاعب فرينكي دي...

يوفنتوس يخشى مصير سان جيرمان يوفنتوس يخشى مصير سان جيرمان 2019-01-26 | 12:04:00

يسعى يوفنتوس الإيطالي بقوة لضم الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمسترام،...

بوادر أزمة تقرب هازارد من ريال مدريد بوادر أزمة تقرب هازارد من ريال مدريد 2019-01-26 | 08:18:58

يُتوقع أن يشهد الميركاتو الصيفي المقبل سخونة كبيرة، حيث يتطلع العديد من كبار...

رونالدو تسبب بكسر انفها.. فاشترطت قبوله دعوة للعشاء رونالدو تسبب بكسر انفها.. فاشترطت قبوله دعوة للعشاء 2019-01-25 | 10:35:59

شهدت مباراة يوفنتوس وكييفو فيرونا الأخيرة في الدوري الإيطالي، تسبب النجم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مفرقعات مسدسات خرز العاب خطيرة حملة شرطة ساجور مجد الكروم اسراء عابد الناصرة محكمة تمديد اعتقال جلسة الصلح عملية طعن المحطة المركزية العفولة تراكتور حادث اصابة خطيرة رجل سائق سهل سهول قرية قرب أبو سنان مستشفى الشرطة التحقيق طفل رضيع نسي داخل سيارة رهط مدينة الشرطة مستشفى سوروكا بئر السبع اسعاف طعن فلسطيني شرقي القدس مستوطنة ادم تنفيذ عملية اطلاق النار معتمرو قرية طرعان عمرة صور سلام تحياتهم صورام ابنتها سنقرط القدس سوزان فقدان اثار شعفاط خطر الشرطة تناشد المساعدة الجمهور البحث اعمال اقتحام صفوف بساتين طرعان الممتلكات استياء عارم هناء محاميد الاعتداء ام الفحم الميادبن العيساوية اغلاق ملف التحقيق ماحس وحدة التحقيق مع الشرطةعامل البعينة حيفا منطقة سقوطه ارتفاع شاهق قرية مستشفى اسعاف شرطة تحقيق توئثيق اطلاق نار مقهى اراجيل البلدة القديمة عكا شاهدوا فيديو مجهول اصابة شابين تقبيل فتاة تحطيم زجاج ابواب احتضان الطيرة سائق حافلة اتهام شابين كفر مندا جثة محروقة العثور الشرطة مكب نفايات بلدة قرية الشرطة مسجاف اصابة شاب الحلف احتراق تراكتورون قرب ألونيم شرطة اسعاف مستشفى تشييع جثمان يونس مرعي رئيس مجلس محلي الفريديس وفاة قرية مقواه الاخير
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com