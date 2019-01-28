هيفاء, وهبي, على, العشاء, مع, السفير, الروسي, في, باريس,

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تجربة إعلامية ولأول مرة، يخوضها "عندليب الأغنية العراقية" حاتم العراقي من خلال...
فاجأ الفنان العراقي كاظم الساهر جمهوره في شهر مارس الماضي، بإعلان خطوبته بشكل...
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