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اسماء الاسد تخضع لعملية جراحية لعلاج سرطان الثدي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت صحفة “رئاسة الجمهورية العربية السورية” على موقع فيسبوك أنّ أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الاسد خضعت لعملية جراحية في الثدي في المشفى العسكري في دمشق و”تكللت العملية بالنجاح”.



وقالت “كما بدأتها بقوة وثقة وإيمان، السيدة أسماء الأسد تتابع خطوات علاجها من الورم الخبيث.. وتجري عملية جراحية في الثدي بالمشفى العسكري بدمشق تكللت بالنجاح.

 
وكانت أسماء الأسد زارت، يوم السبت، منزل “حسن على الخطيب” أحد مصابى القوات المسلحة السورية، فى منزله بقرية المراح بمنطقة البنك بريف دمشق للاطمئنان على صحته ومتابعة أوضاعه الصحية والاجتماعية وما قدمه له برنامج جريح الوطن طبياً أو دعماً لمشروعه الخاص.




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