نقابة المعلمين الهستدروت تعلن نزاع عمل بسبب استمرار وزارة المعارف عقد امتحانات النجاعة - الميتساف‎

اعلنت نقابة المعلمين العامة – الهستدروت بداية هذا الاسبوع عن نزاع عمل وذلك في اعقاب قرار وزارة المعارف الاستمرار في عقد امتحانات النجاعة في المدارس "الميتساف" واعلان الوزارة انها ستمنع نشر نتائج الامتحانات بهدف منع الضجة الاعلامية والجماهيرية التي كانت قبل عدة اسابيع

وقالت السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين الهستدروت، يافة بن دافيد "نحن نرفض ان نكون تماثيل لدى وزاره المعارف التي تستمر في تضليل مدراء المدارس والمعلمين وقرارات وتصرفات وزارة المعارف لم تمكنا من اتخاذ قرار اخر غير اعلان نزاع عمل"اما الاسباب التي ادت الى ان تتخذ نقابة المعلمين قرار اعلان نزاع العمل فهي، امتحانات الميتساف تمس بشكل صارخ في ظروف عمل وحقوق مدراء المدارس والمعلمين، والامتحانات وقرار نشر النتائج يزيد من الضغوطات الشخصية والمهنية على مدراء المدارس والمعلمين، وبدل ان تكون امتحانات النجاعة اداة عمل، فانها بهذا الاسلوب تقضي على مهنية الطاقم التعليمي، وبالرغم من ان وزارة المعارف تعترف بالمس في المدراء والمعلمين، فانها ترفض اجراء أي تغيرات لتقليص المس بالمدراء والمعلمين، ومن هنا فان نقابة المعلمين الهستدروت لا يمكن ان تقبل أي مس بحقوق المدراء والمعلمين.وفي هذا السياق قالت يافة بن دافيد، السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين الهستدروت "المدراء والمعلمين هم متفانيين الى ابعد الحدود ويقوموا بعملهم المهني على افضل حال، وقد تم المس بهم وباسمهم المهني بشكل كبير دون أي حق ولم تقوم الوزارة بالدفاع عنهم بالرغم من انها هي مشغلهم والمسؤولة عنهم" واضافت بن دافيد "دافعنا وسندافع عن المعلمين والمدراء وسنكون في نقابة المعلمين بمثابة الحصن الذي سيحميهم من أي ضرر"