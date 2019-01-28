نقابة المعلمين الهستدروت تعلن نزاع عمل بسبب استمرار وزارة المعارف عقد امتحانات النجاعة - الميتساف‎

كلمات متعلقةنقابة, المعلمين, الهستدروت, تعلن, نزاع, عمل, بسبب, استمرار, وزارة, المعارف, عقد, امتحانات, النجاعة, -, الميتساف,
كشفت صحيفة يسرائيل هيوم النقاب عن خطة لإعادة إسكان نحو ستة وثلاثين (36) الف مواطن...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي: صباح اليوم الاثنين...
اعتقلت الشرطة فجر اليوم الاثنين 19 شابا من كفر مندا تتراوح اعمارهم بين 15_ 35 بشبهة...
اليوم الاثنين، توقعت دائرة الارصاد الجوية، بأن يطرأ انخفاض ملموس اخر على درجات...
شهدت بلدة كفرمندا مساء اليوم الأحد شجار عنيف بين مجموعة شبان , مما ادى الى حرق منزل...
جاء في بيان صادر عن الشرطة :"خلال نشاط للشرطة لمحاربة العنف في منطقة المثلث تم هذا...
اعتقلت شرطة الشمال شاب يبلغ من العمر 23 عاماً من سكان قرية البعنة بشبهة الاعتداء...
اجتمع مساء امس وزير المالية موشيه كاحلون مع أعضاء منتدى المحامين الدروز في مدينة...
يستعد فريق الدرجة العليا اتحاد ابناء سخنين لاستضافة فريق مكابي بيتح تكفا مساء...
قامت ادارة الجامعة الأهلية في الأردن بزيارة لرئيس المجلس المحلي دير الاسد أحمد...