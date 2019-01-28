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فيديو - تساقط الثلوج في جبل الشيخ صباح اليوم
2019-01-28 10:06:23
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جبل الشيخ صباح اليوم
فيديو اخر للاجواء صباح اليوم بجبل الشيخ
تساقط الثلوج في جبل الشيخ
جبل الشيخ
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