تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-28 10:50:55 أول دولة في العالم تفجر "قنبلة نووية" لاستخراج الغاز |  2019-01-28 10:50:46 اسماء الاسد تخضع لعملية جراحية لعلاج سرطان الثدي |  2019-01-28 10:09:09 نقابة المعلمين الهستدروت تعلن نزاع عمل بسبب استمرار وزارة المعارف عقد امتحانات النجاعة - الميتساف‎ |  2019-01-28 10:03:08 ارتفاع حصيلة انهيار سدّ منجمي في البرازيل إلى 58 قتيلاً |  2019-01-28 09:10:32 سبب مرض ألزهايمر قد يعيش داخل فمك! |  2019-01-28 09:01:21 خطة جديدة تسعى لإخلاء السكان البدو من القرى غير المعترف بها بالنقب وتمديد شارع 6....أبو عرار - لن تمر |  2019-01-28 08:59:46 تل ابيب - مصرع شاب 20 عاما بحادث دراجة نارية |  2019-01-28 08:42:08 اعتقالات في كفرمندا على خلفية شجار المفرقعات |  2019-01-28 06:10:58 ترامب: لدينا أكثر من 25 مليون مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة |  2019-01-28 06:00:01 منخفض جوي سريع سيضرب البلاد اليوم - امطار وعواصف |  2019-01-27 21:43:30 حرق بيوت وسيارة والقاء حجارة ومفرقعات خلال شجار عنيف على خلفية الانتخابات في كفرمندا |  2019-01-27 20:53:50 اتحاد سخنين يخسر امام مكابي بيتح تكفا وغضب عارم من الجمهور وطعن شابين |  2019-01-27 20:21:41 نتنياهو يعترف رسميا بالقيادة الجديدة في فنزويلا |  2019-01-27 17:20:54 مصادر روسية:الدفاعات السورية تسقط أهدافا معادية باللاذقية |  2019-01-27 17:11:27 ضبط اسلحة وذخيرة في كفرقاسم والطيبة |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حاتم العراقي مقدم برنامج "سهراية" على mbc العراق



  |     |   اضافة تعليق



تجربة إعلامية ولأول مرة، يخوضها "عندليب الأغنية العراقية" حاتم العراقي من خلال الشاشة التلفزيونية الجديدة قناة "mbc العراق"، حيث سيقوم بتقديم برنامج "سهراية" ويقوم بإستضافة مجموعة كبيرة من نجوم الأغنية العراقية على مدار حلقات تلفزيونية، ويحاورهم ويقدم معهم مجموعة من الأغنيات الى جانب تقديم كل ضيف أغنياته الخاصة برفقة الفرقة الموسيقية المتواجدة في ستوديو التصوير، والمكونة من أهم عازفي الأغنية والموسيقي العراقية.



وأوضح حاتم العراقي عن سعادته بهذه التجربة الإعلامية التي يقدمها في برنامج "سهراية" برفقة المخرج العراقي المتميز أوس الشرقي، والتي ستشكل نقلة مهمة في مشواره ونشاطاته الفنية والإعلامية، مؤكداً أن البرنامج يحمل بين طياته العديد من الأمور الهامة التي سيخوض بها مع ضيوفه من الفنانين العراقيين، وهو برنامج ممتع ويحمل أنواع الفن العراقي الأصيل وتجربة الشباب فيه، وتنوع وإختلاف الموسيقى والمواويل، وقال: "سهراية،، برنامج فني غنائي، سأستضيف نخبة من نجوم الغناء العراقي والعربي أمام الجمهور في الاستوديو، وأضاف:  "البرنامج يحمل ما بين الدردشة العفوية، والدندنة على مسرح الاستوديو، وتفاعل الجمهور، وسيحظى المشاهد بجرعة طربية خاصة، إلى جانب التعرُّف إلى جوانب عدّة من حياة الفنان الضيف"، مؤكداً إستمتاعة بالتجربة.


وسيستضيف البرنامج أسماء هامة من نجوم الأغنية العراقية، وسيبدأ عرضه مع بداية بث القناة التلفزيونية الجديدة "mbc العراق" في سماء البث العراقي والعربي.   
 




كلمات متعلقة

حاتم, العراقي, مقدم, برنامج, "سهراية", على, mbc, العراق,

تابعونــا

هيفاء وهبي على العشاء مع السفير الروسي في باريس هيفاء وهبي على العشاء مع السفير الروسي في باريس 2019-01-28 | 10:50:12

لبت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي دعوة دار أزياء «Yanina Couture» لحضور حفل عشاء على شرف...

كاظم الساهر يتحدث عن موعد زفافه.. كاظم الساهر يتحدث عن موعد زفافه.. 2019-01-28 | 09:12:43

فاجأ الفنان العراقي كاظم الساهر جمهوره في شهر مارس الماضي، بإعلان خطوبته بشكل...

حسين الجسمي و”احلى طلعة توك توك” حسين الجسمي و”احلى طلعة توك توك” 2019-01-27 | 15:00:13

شارك الفنان الاماراتي حسين الجسمي متابعيه عبر حسابه على انستغرام، مقطع فيديو ظهر...

رقص وأحضان دينا الشربيني مع عمرو دياب تشعل المواقع رقص وأحضان دينا الشربيني مع عمرو دياب تشعل المواقع 2019-01-27 | 14:01:21

نشرت صفحة محبو عمرو دياب الداعمة للهضبة مقطع فيديو من مناسبة خاصة بالاحتفال بعيد...

أحمد السقا يحرج أمير كرارة على الهواء أحمد السقا يحرج أمير كرارة على الهواء 2019-01-27 | 10:31:19

كشف الفنان المصري أحمد السقا، تفاصيل موقف محرج جمعه بالفنان أمير كرارة، للمرة...

ريم البارودي تكشف أسرار جريئة عن فترة زواجها من أحمد سعد ريم البارودي تكشف أسرار جريئة عن فترة زواجها من أحمد سعد 2019-01-27 | 09:27:52

كشفت الفنانة المصرية ريم البارودي، العديد من المفاجآت حول علاقتها بزوجها السابق...

ميريام كلينك في أعنف ردّ ضدّ مقلّديها ميريام كلينك في أعنف ردّ ضدّ مقلّديها 2019-01-26 | 12:02:29

وجّهت عارضة الأزياء اللبنانية ​ميريام كلينك​ رسالة واضحة الى مقلديها عبر حسابها...

سلاف فواخرجي تنعي أطفال سوريا: فاجعة أكبر من التحمل سلاف فواخرجي تنعي أطفال سوريا: فاجعة أكبر من التحمل 2019-01-25 | 10:36:54

نشرت الممثلة السورية سلاف فواخرجي، عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، صورة مؤثرة...

كم بلغ سعر فستان إليسا في حفلها الأخير بالقاهرة؟ كم بلغ سعر فستان إليسا في حفلها الأخير بالقاهرة؟ 2019-01-25 | 08:49:50

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلاً غنائيا كبيراً بأحد فنادق القاهرة، والذي...

محمد حماقي يطرح ألبومه الجديد "كل يوم من ده" محمد حماقي يطرح ألبومه الجديد "كل يوم من ده" 2019-01-24 | 16:44:18

طرح الفنان المصري ​محمد حماقي​ ألبومه الجديد "​كل يوم من ده​"، عبر قناته الرسمية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سخنين فريق اتحاد ابناء مكابي تل ابيب مباراة ستاد الدوحة لقاء جمهور هدم بيت قيد الانشاء كفر قاسم ابراهيم دسوقي شرطة جرافات استنفار غضب اهالي رصاصة طائشة نافذة تستقر بلدة زلفة طفل ظاهرة اطلاق نار قرية سكب ماء شاي ساخن عضو الكنيست احمد الطيبي مظاهرة السجن بئر السبع محكمة طاعة اتحاد ابناء سخنين مكابي تل ابيب احداث شغب اتحاد عام كرة قدم حكمت شيخ القدس تحريض شبهات المسجد الاقصى المبارك دروس شريعة اصابتان متوسطتان حادث طرق ذاتي قرية دير الاسد مركز حيان الطبي ام الفحم مسيرة الاجداد مشاركة واسعة كلاليت صندوق المرضى سخنين بيتار القدس ستاد تيدي القدس مباراة لاعبو فريق شرطة استعدادات الليلة اصابة متوسطة شاب سقط ارتفاع كفرياسيف حادث اعتداء على مربية ثانوية عرعرة طالب اضراب اغلاق ادارة مدرسة استنكار احتجاج ثانوية البطوف مدرسة تهدد بالاضراب افتتاح عدم العام الدراسي ضرورة لجنة اولياء امور طلاب مصرع فتى ابراهيم ابو لسان من يافا حادث طرق مرع دراجة نارية نصب احتيال محطات وقود الناصرة قلنسوة اعتقال 24 مشتبها عربيا ضريبة فواتير مزيفة مصرع مسن بيت جن حادث دهس تعرض اصيب شرطة اسعاف مصرع الشيخ توفيق احمد قبلان
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com