كاظم, الساهر, يتحدث, عن, موعد, زفافه..,

فاجأ الفنان العراقي كاظم الساهر جمهوره في شهر مارس الماضي، بإعلان خطوبته بشكل مفاجئ على التونسية سارة في شهر مارس الماضي بعد فترة عزوبية طويلة.

وبسؤاله عن موعد زفافه، قال الفنان العراقي: “عندما أقرّرالإقدام على خطوة مماثلة سوى أعلم الجمهور، حتى الآن لم نحدّد تاريخاً محدداً للزواج”.وكشف لأول مرة أنه كان دائما ما يعيش في حالة حب حتى لو كانت في الخيال، حيث قال: ” لطالما كنت عاشقاً، مشكلتي أن قلبي ضعيف جداً، وعندما لا يكون هناك حباً حقيقيا في حياتي كنت أعيشه في الخيال، من أجل موسيقتي، للعزف على الجيتار أو البيانو أو للكتابة”.يذكر أن كاظم الساهر كان قد أعلن خطوبته بشكل مفاجئ على التونسية سارة في شهر مارس الماضي بعد فترة عزوبية طويلة، ورد على أخبار زفافه منها مؤكدًا أنه ألبسها خاتم الخطبة فقط وأنه وقت زفافه سيعلن لجمهوره.وكان كاظم الساهر قد عاش فترة عزوبية طويلة منذ طلاقه لزوجته الأولى والدة ابنيه «وسام، وعمر»، وقد قال في تصريحات سابقة إنه لم يتزوج مرة ثانية لإنه كان يخشى على مشاعر ولديه، مضيفاً: «لم أجد سيدة ممن أحببتهم تمكنت من إيصال العلاقة لحد الزواج».